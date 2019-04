V novej súťaži o tunel Višňové má rozhodovať kvalita a rýchlosť

Úsek pri Žiline, ktorý mal byť pôvodne hotový koncom tohto roka, musí byť dokončený najneskôr do konca roku 2023, aby mohol byť financovaný z prostriedkov Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 – 2020.

„Pre nás bude prioritou aj termín dokončenia, to znamená kvalita a rýchlosť dokončenia tohto úseku,“ povedal generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. Predpokladá, že v procese verejného obstarávania, ktoré by sa po ukončení inventarizácie a odchode súčasného zhotoviteľa Salini Impregilo – Dúha zo stavby malo začať v druhom polroku tohto roku, môžu vzniknúť určité riziká. Očakáva však, že úsek D1 s tunelom Višňové je možné dokončiť o štyri roky.

„Potrebujeme tam kvalitného, skúseného, dobrého zhotoviteľa, a máme takých na Slovensku,“ uviedol Ďurišin. Budúceho zhotoviteľa chce NDS vybrať formou súťažného dialógu s uchádzačmi na základe určitých kritérií, ktoré zhotoviteľ musí spĺňať, aby takúto stavbu mohol dostavať. „Musí to byť zhotoviteľ, ktorý stavia diaľnice, má na to kapacity ľudské, materiálne, strojnotechno­logické. Súťažný dialóg je jedna z foriem verejného obstarávania. Výber zhotoviteľa veľmi intenzívne konzultujeme, radíme sa, resp. žiadame odborné posudky a stanoviská Úradu pre verejné obstarávanie,“ priblížil Ďurišin.

Súťažný dialóg je komunikácia objednávateľa so zhotoviteľom. „Poskytneme budúcim účastníkom podklady, ktoré vzniknú z inventúry, a na základe toho budeme komunikovať o ich technických riešeniach, návrhoch. Budú kvantifikované podmienky, ktoré uchádzači môžu spĺňať to, aby sa o súťažný dialóg uchádzali,“ poznamenal Ďurišin s tým, že s vybranými uchádzačmi spomedzi záujemcov budú následne rokovať a hľadať možnosti.

Investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek povedal, že na základe ich skúseností verejné obstarávania trvajú od šiestich mesiacov dlhšie. „Keby všetko išlo úplne skvele, tak je to šesť mesiacov a povedzme osem po podpis zmluvy. Takúto ambíciu máme a pokiaľ by sa to podarilo, tak si môžeme gratulovať. Termín je ideálny od ôsmich mesiacov až po dva roky,“ uviedol Hájek.

Na základe dohody NDS o ukončení zmluvy o dielo s taliansko-slovenským konzorciom by malo byť stavenisko D1 s tunelom Višňové vyprázdnené najviac za 55 dní od účinnosti dohody. Základný termín na to je tridsať dní a ďalších 25 dní je na prípadné rokovania o sporných otázkach, resp. na predloženie potrebných dokumentov zhotoviteľom.

„Po týchto 55 dňoch by malo byť stavenisko opustené, táto lehota sa môže predĺžiť na nejaké nevyhnutné veci. Termín je veľmi prísny a je definovaný tak, aby všetky spory boli vyriešené v tejto lehote. Tie, u ktorých to nebude možné, skončia na medzinárodnej komisii pre riešenie sporov, ktorá vznikla v januári tohto roku,“ vysvetlil Hájek. Potom ešte môže nasledovať arbitráž. „Predpokladáme, že najjednoduchšie spory sa vyriešia rýchlo a tie zložité môžu trvať aj niekoľko rokov,“ dodal Hájek.

.....

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda vizualizácie k úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a nové fotografie z výstavby. Vo videu sa dozviete aj to kedy bude spustený pri Žiline tunel Ovčiarsko, tunel Žilina a ako bude doprava o pár mesiacov vyzerať zatiaľ bez tunela Višňové.