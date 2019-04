Nová obchodná dohoda USA s Mexikom a Kanadou ešte stále neplatí

Tri krajiny dosiahli dohodu 30. septembra 2018 po roku zložitých rokovaní, keďže prezident USA Donald Trump požadoval, aby sa predchádzajúci obchodný pakt NAFTA otvoril a znova prerokoval, alebo zrušil.

Ale ani nová dohoda neukončila obchodné napätie v Severnej Amerike. A ak sa bude jej ratifikácia dlhšie odkladať, môže sa stať rukojemníkom volebnej politiky.

Spojené štáty čakajú nové prezidentské voľby v roku 2020 a v Kanade sa v októbri uskutočnia parlamentné voľby.

Odklad ratifikácie znamená, že podniky stále čelia neistote, pokiaľ ide o rámec, ktorým sa budú riadiť budúce investície v regióne.

„USMCA má problémy,“ povedal Andrés Rozental, bývalý štátny tajomník mexického ministerstva zahraničných vecí pre Severnú Ameriku.

Aj keď verí, že dohoda bude nakoniec schválená, upozornil, že odmietavý postoj amerických demokratov a odborov k pracovným ustanoveniam v dohode, ako aj spory o clá, spôsobili, že jej schválenie v najbližších mesiacoch je veľmi nepravdepodobné.

Kanadský parlament musí zmluvu tiež ratifikovať a jeho časový harmonogram je už veľmi napätý. Súčasných zákonodarcov čaká už len niekoľko týždňov práce pred začiatkom letných prázdnin v júni. A nový parlament bude mať len malú šancu dostať sa k ratifikácii skôr ako v roku 2020.

Prezident Trump, republikán, netají frustráciu z toho, že Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati, ešte neratifikovala USMCA. Pohrozil, že odstúpi od doterajšej Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ak sa Kongres nepoponáhľa.

Ak by Trump pustil NAFTA k vode, obchod medzi tromi krajinami by podliehal rovnakým colným pravidlám ako pred rokom 1994, keď vstúpila zmluva do platnosti.

Kanada a Mexiko sa tiež snažia o výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka, ktoré USA zaviedli v minulom roku.

Clá na kovy neboli zahrnuté do USMCA a Mexiko a Kanada sú netrpezlivé, chcú vyriešiť tento problém. Mexiko sa opakovane vyhrážalo, že do konca apríla zavedie nové clá na americké produkty, ak nedostane výnimku.

Trump zase pohrozil clami na export áut z Mexika, ak tamojšia vláda nezastaví obchodníkov s drogami a nelegálne prisťahovalectvo.

Mexická ministerka hospodárstva Luz Maria de la Mora uviedla, že mexická vláda dokončuje nový zoznam potenciálnych ciel na dovoz z USA.

„Budú sa týkať tak trochu všetkého,“ povedala agentúram. Odmietla však poskytnúť podrobné informácie. Mexiko pôvodne zvažovalo clá na produkty ako sú bourbon, syry, bravčové, jablká či oceľ alebo motorové člny.

Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová v Ottawe tento týždeň uviedla, že jej vláda pracuje na vlastnom zozname odvetných opatrení. Dodala, že Kanada koordinuje s Mexikom svoje možnosti.

Premiér Justin Trudeau, ktorého čaká na jeseň boj o znovuzvolenie, odmietol akceptovať kvóty na kanadskú oceľ a hliník výmenou za zrušenie amerických ciel.

Americkí demokrati hrozia zablokovaním USMCA, ak Mexiko neprijme legislatívu na zlepšenie práv pracovníkov. Na tejto požiadavke sa zhodujú s kanadskou vládou.

Zákon na posilnenie odborových zväzov je už v mexickom Kongrese a mal by byť schválený tento mesiac.

Trump obvinil NAFTA zo straty miliónov pracovných miest v Spojených štátoch, keďže firmy sa sťahovali na juh, za lacnejšou pracovnou silou v Mexiku. Aj Trumpa čaká zápas o znovuzvolenie v roku 2020 a jeho politika „Amerika na prvom mieste“ bude pravdepodobne opäť súčasťou kampane.

Prinútiť Mexiko a Kanadu k prepracovaniu NAFTA na USMCA bolo jedným z Trumpových sľubov už v kampani pred jeho šokujúcim víťazstvom v roku 2016.

„Čím bližšie budú voľby, tým ťažšie bude pre demokratov garantovať Trumpovi víťazstvo ratifikáciou USMCA,“ povedal Sergio Alcocer, bývalý štátny tajomník ministra zahraničných vecí Mexika.