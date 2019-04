Nemecká ekonomika brzdí, čo na to Slovensko?

Výrazné zlepšenie, zdá sa, nemožno čakať ani v najbližších mesiacoch. Čo to znamená pre Slovensko? "Slovenská ekonomika je priamo závislá od kondície tej nemeckej. V prípade akéhokoľvek spomalenia, prípadne recesie v nemeckom hospodárstve môžeme očakávať negatívne dosahy na Slovensku,“ hovorí člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta.

Pokles predaja na čínskych trhoch už priznala nemecká automobilka Volkswagen. Ide pritom o prvý prepad za viac ako 20 rokov, čo tam firma pôsobí. Automobilový priemysel pritom tvorí 15 percent hrubého domáceho produktu Nemecka a export tvorí polovicu ekonomiky.

"Riziká pre ekonomické ochladenie krajiny sú tak naozaj reálne,“ hovorí Hutta. Počítať sa v takom prípade dá nielen so znížením dopytu po slovenskej produkcii, ale aj s postupným znížením rastu hrubého domáceho produktu našej ekonomiky. A to v priebehu niekoľkých mesiacov. Práve nemecké priemyselné podniky totiž tvoria kľúčovú časť našej produkcie, ktorá je závislá od tamojšieho dopytu, dodáva Hutta. Najviac postihnuté nemeckým poklesom by boli podľa neho firmy v automobilovom, strojárskom a chemickom sektore.

Výrazné spomalenie slovenskej ekonomiky?

Posledné mesiace ukazujú, že napätie v Berlíne stúpa. Krízy sa obávajú už nielen tamojšie automobilky, ale aj metalurgovia. Firmy v odvetví desí zníženie exportu z krajiny. Záujem o nemecký tovar by mohol klesnúť pre pokles globálneho rastu. Spomaľuje totiž nielen eurozóna, ale aj Čína. V hre sú stále aj dosahy nejasného odchodu Britov z únie.

"Neriadený brexit odkrojí minimálne pol percentuálneho bodu z hospodárskeho rastu Nemecka v tomto roku,“ povedal podľa agentúry TASR prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Dieter Kempf. Doterajšie odhady hovorili o 1,2-percentnom raste krajiny. V prípade tvrdého brexitu by tak nemecká ekonomika spomalila v tomto roku na 0,7 percenta. Ešte černejšia je prognóza mníchovského inštitútu IFO. Podľa nej sa nemecká ekonomika v tomto roku posilní iba o 0,6 percenta. Pôvodne rátal inštitút s 1,1 percenta.

Ekonomický cyklus je neúprosný, vysvetľuje analytik českej spoločnosti Finlord Jiří Cihlář. Po fázach zrýchľovania rastu ekonomík musí zákonite prísť spomalenie. Ekonomiku však tentoraz okrem ekonomických zákonitostí tlačí dole aj politika. A to už spomínaný brexit, ale aj obchodné vojny amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Rast nemeckej ekonomiky bude spomaľovať. To sa prejaví aj v ekonomikách, ktoré sú s Nemeckom obchodne prepojené. Česká a slovenská nebudú výnimkou,“ hovorí Cihlář. Spomalenie rastu slovenskej ekonomiky uvidíme podľa neho už tento rok – výraznejšie v jeho druhej polovici. Pocítia to hlavne automobilky, ale aj sektory, čo sú na ne naviazané, dodáva. Tlak však bude citeľný aj v bankovníctve a stavebníctve, dodáva analytik.

Čo spomalilo Berlín?

Nemecko aktuálne nevykazuje práve priaznivé čísla, upozorňuje analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Slabšie výsledky ukazujú aj nemecké automobilky. Na nemeckú ekonomiku vplývajú podľa analytičky stále nedoriešené vzťahy medzi USA a Čínou. Hoci sa zdá, že rokovania sú na dobrej ceste. Peking naposledy predĺžil pozastavenie 25-percentných ciel na americké autá a súčiastky.

Berlín však trápi aj spomalenie čínskej ekonomiky, čo brzdí dopyt po nemeckých tovaroch, vysvetľuje Dovalová. Do Číny totiž smeruje takmer sedem percent celkového exportu Nemecka.

"Okrem toho, že čínska ekonomika nerastie takým tempom ako donedávna, tak Peking má snahu nahradiť dovozy domácou výrobou, a tým pádom to môže mať negatívny vplyv na nemeckú ekonomiku,“ hovorí analytička Poštovej Banky Lucia Dovalová.

Nad ekonomickým vývojom stále visí hrozba tvrdého brexitu. Samostatnou kapitolou a hrozbou pre globálny vývoj je takisto pribrzdenie čínskej ekonomiky. Či a do akej mierny nakoniec Nemecko spomalí, je stále otázne. Veľa podľa Dovalovej závisí od toho, ako sa budú vyvíjať rizikové faktory.

Do vývoja môže zasiahnuť aj Európska centrálna banka svojou politikou kvantitatívneho uvoľňovania, dodáva analytička. Zatiaľ je podľa nej preto predčasné hovoriť o tom, že Nemecko spadne do recesie. Následne by to pocítilo aj Slovensko.

Zbytočný pesimizmus?

Analytik J&T Banky Stanislav Pánis tvrdí, že nie je všetkým dňom koniec. "Nemecká ekonomika, ktorá sa aktuálne pohybuje na dne minicyklu spomaľovania, by sa mala v nasledujúcich mesiacoch, a najmä od druhého polroka výraznejšie nadýchnuť a zrýchliť tempo rastu,“ predpokladá. Lepšie časy podľa neho naznačujú viaceré predstihové indikátory v automobilovom sektore. Recesiu preto Pánis nečaká. Ostatné spomalenie je podľa analytika kombináciou problémov pri prechode na nové emisné normy a spomalenia Pekingu.

"Nemecká ekonomika v tomto roku porastie, ale tempo jej rastu oproti predchádzajúcim rokom spomalí,“ hovorí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Podporu bude mať nemecké hospodárstvo v sektore služieb. Ten však spomalenie dynamiky rastu nezastaví.

Na ukazovatele ekonomickej dôvery v Nemecku, ale aj v eurozóne, totiž výrazne vplývajú riziká v zahraničnom obchode, vysvetľuje analytička. Ich dosah však nemusí byť len negatívny. "Čím viac sa podarí externé riziká zmierniť alebo úplne obmedziť, tým jemnejší dosah na rast to bude mať,“ hovorí.

Horšie výsledky cítiť aj u nás

Do Nemecka totiž putuje viac než pätina nášho celkového exportu, upozorňuje Dovalová. "Ak nemecká ekonomika šliapne na brzdu, prejaví sa to aj v spomalení slovenskej ekonomiky,“ hovorí. Jedným z najzasiahnu­tejších odvetví by bol automobilový priemysel, keďže veľká časť exportu našich automobiliek smeruje práve do Nemecka.

"Spomalenie európskej a nemeckej ekonomiky sa už v záverečnom kvartáli vlaňajška premietlo aj do pribrzdenia nášho hospodárstva,“ hovorí Dovalová. Naše výsledky vtedy podliezli pôvodné trhové odhady. Aj napriek tomu naša ekonomika rástla za celý uplynulý rok slušným tempom 4,1 percenta.

V tomto roku by naša ekonomika mohla poskočiť o slušných 3,8 percenta, odhaduje Dovalová, a v budúcom o 3,5 percenta. "Určité spomalenie ekonomického rastu, predovšetkým krátkodobé, by naše hospodárstvo malo zvládnuť bez výraznejších strát,“ hovorí. Výsledok však závisí od výsledkov Nemecka, ale aj eurozóny, dodáva Dovalová.

O niečo opatrnejšia je v odhadoch Muchová. Očakáva podobne ako Národná banka Slovenska v tomto roku 3,4-percentný rast. "Nižšie tempo rastu je na vrub externého prostredia. Hlavným ťahúňom ostane silný domáci dopyt,“ hovorí analytička.