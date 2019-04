Veľkí odberatelia elektriny so zľavou opravujú poslanca SaS: Zle to zanalyzoval

"Je bežnou praxou, že rôzne druhy odberu elektrickej energie majú rôzne tarify. Podobná prax ako na Slovensku je aj v ostatných členských štátoch EÚ. Poplatky za elektrickú energiu napríklad v Nemecku a Francúzsku sú pre energeticky náročnú výrobu o polovicu nižšie ako u nás. Dokonca v Nórsku a na Islande producenti významného množstva hliníka a ferozliatin, ktoré sa spotrebúvajú v Európe, neplatia žiadne poplatky,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk Klocok.

Šéf oravského závodu na výrobu ferozliatin upozorňuje, že trh s energiou je podstatne zložitejší ako trhy s inými komoditami. "Zvýhodnené čerpanie energie pre veľkých odberateľov podľa správy ÚRSO nie je novinkou. Tento stav platil aj doposiaľ a nová vyhláška podmienky dokonca sprísňuje. Podobné pravidlá platia v celej Európe. Ak by energeticky náročné podniky platili za energiu omnoho viac ako rovnaké podniky v iných európskych krajinách, stratili by konkurencieschop­nosť, čo by v konečnom dôsledku pocítili samotní občania, a to nie len stratou pracovných miest v zatvorených podnikoch a nižšími príjmami štátneho rozpočtu, ale aj vyššou cenou za elektrickú energiu, keďže by energetická prenosová sústava musela nahradiť tržby, ktoré dnes do nej tieto podniky odvádzajú,“ konštatoval Klocok.

Novácka spoločnosť Fortischem, ktorá prevádzkuje chemický závod, nepovažuje za pravdivé tvrdenia poslanca Galeka, podľa ktorého občanom hrozí, že v dôsledku regulácie tarify za prevádzkovanie systému by platili vyššie účty za elektrinu. "Regulačný orgán, naopak, v súlade so zákonným splnomocnením chráni záujmy slovenských občanov a slovenskej ekonomiky. Ako jeden z najväčších odberateľov elektrickej energie prispievame prevádzkovateľovi prenosovej sústavy stabilným a predvídateľným odberovým diagramom, ako aj efektívnym poskytovaním podporných služieb nevyhnutných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy. V prípade neexistencie veľkých a stabilných odberateľov elektriny by boli náklady na vyregulovanie prenosovej sústavy omnoho vyššie,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk spoločnosť Fortischem.

Šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek sa podľa Galeka rozhodol pripraviť Slovákov cez účty za elektrinu o 140 miliónov eur. "Môže za to ním predložená vyhláška. Pokiaľ vstúpi do platnosti, tak štyri energeticky náročné podniky dostanú v tomto roku úľavu od platenia za tarifu na prevádzkovanie systému (TPS) do výšky 95 %. Celkovo ide o sumu 140 miliónov eur, ktorá sa rozpočíta na všetkých ostatných spotrebiteľov elektriny,“ uviedol na stredajšej tlačovej besede Galek. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroener­getike, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Spomínanú zľavu by mali podľa liberálneho poslanca získať spoločnosti Slovalco, OFZ Istebné, Fortischem a Duslo Šaľa. "Veľmi zjednodušene povedané, kým my všetci sa budeme musieť skladať na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia alebo z obnoviteľných zdrojov energií, štyri súkromné spoločnosti prispejú na podporu iba piatimi percentami,“ vysvetlil Galek.