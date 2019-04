Na bratislavskom Prístavnom moste maľujú čiary. Majú zásadne pomôcť MHD

Na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu v Bratislave príde k zmene vodorovného dopravného značenia. Zmena značenia sa uskutoční počas dvoch nocí, a to z pondelka na utorok (9. 4.) a z utorka na stredu (10. 4.). Hlavné mesto upozorňuje vodičov na to, že pôjde o zásadnú zmenu, chce ňou však vyriešiť problém, aby vodiči a cestujúci v MHD z Petržalky do Ružinova v rannej dopravnej špičke nečelili rozsiahlej zápche na prejazde cez Prístavný most na Bajkalskú ulicu.

„Zvlášť v utorok sa doprava v tomto úseku bude riadiť hlavne zvislým dopravným značením a stĺpikmi oddeľujúcimi obidva pruhy. Kompletne vyznačený úsek bude v stredu ráno,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Od spustenia rozsiahlych dopravných uzáver v polovici februára hľadá bratislavská samospráva riešenia, ako udržať dopravu čo najplynulejšiu. „Ako kritický úsek, ktorý spôsobuje vytváranie zápch a je aj častým miestom kolíznych situácií, sme spolu s políciou vyhodnotili pripájanie z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu,“ spresnil primátor. Pre zvýšenie priepustnosti tohto úseku na ňom preto miesto jedného jazdného pruhu úpravou vodorovného značenia vytvoria dva pruhy. „Čím fyzicky oddelíme autá pripájajúce sa z dvoch smerov – zo smeru Trnava a zo smeru Petržalka,“ podotkol Vallo. Mesto žiada vodičov o trpezlivosť a zároveň privíta ich názory a skúsenosti s jazdou po novovyznačenom ú­seku.

V Bratislave sa postupne od 15. februára začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.