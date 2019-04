MMF mení prognózy stále k horšiemu

Dôvodom je zvýšenie rizík, medzi ktoré patria napríklad brexit alebo obchodné spory.

MMF aktuálne počíta v tomto roku s nárastom svetovej ekonomiky o 3,3 %. Fond ešte v januári očakával, že tempo rastu bude o dve desatiny percentuálneho bodu vyššie.

V roku 2020 by sa malo tempo expanzie zrýchliť na 3,6 %. Aby sa to však stalo, musela by sa napríklad vyriešiť obchodná vojna medzi USA a Čínou.

Ak sa nepodarí vyriešiť obchodné spory a colné bariéry sa ešte zvýšia, spôsobí to nárast cien importovaných medzitovarov a kapitálových tovarov, čo sa prejaví aj na konečnej cene tovarov, ktorú budú musieť platiť spotrebitelia, varoval MMF.

„Zvýšenie neistoty v oblasti obchodnej politiky a obavy z eskalácie a odvetných opatrení povedú k obmedzeniu firemných investícií, prerušeniu dodávateľských reťazcov a spomaleniu rastu produktivity,“ uviedol MMF. „Výsledkom bude zhoršenie ziskových vyhliadok firiem, čo môže zhoršiť náladu na finančnom trhu a ešte viac ochladiť rast.“

Medzi ďalšie riziká patrí prísnejšia menová politika centrálnych bánk, predovšetkým amerického Fedu, a brexit bez dohody.