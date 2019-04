Bravčový rezeň po Veľkej noci zdražie

Slovenskí spotrebitelia si už tento mesiac priplatia za bravčové mäso. K zdraženiu by však malo prísť až po veľkonočných nákupoch, hitom ktorých sú predaje bravčového aj údenín za akciové ceny. Za zdražením odhadovaným na desať percent oproti aktuálnym cenám je rýchly rast cien jatočných ošípaných na európskych burzách. Trh s mäsom v Európe doslova vysáva Čína, kde zdecimoval chovy ošípaných africký mor ošípaných.

Až 20-percentné zdraženie jatočných ošípaných ilustruje, ako je súčasná svetová ekonomika vzájomne úzko prepojená. Labilita čínskeho trhu vzdialeného od Európy vyše desaťtisíc kilometrov v krátkom čase výrazne zmenila cenové pomery v celom svete. Číňania v snahe radikálne sa vyrovnať s infekčnou nákazou, ktorá už tri roky obchádza aj hranice Slovenska, siahli k masívnemu vybíjaniu ošípaných. Chýbajúce mäso začali dovážať z Európskej únie, v dôsledku čoho prudko stúpli ceny na burzách.

„Na nemeckej burze bol intenzívny nárast cien zaznamenaný vo štvrtom týždni 2019, pričom ceny stúpajú ďalej. Zvýšenie dosiahlo hranicu 20 percent,“ informovala výkonná riaditeľka Zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai. Na vývoj cien v Nemecku, odkiaľ prichádza mäso do mnohých slovenských reťazcov, zareagovali aj slovenskí poľnohospodári. Mäsiari hlásia, že domáci producenti zdvihli ceny ošípaných o 18 až 25 percent.

Prudké zdraženie suroviny sa podľa mäsiarov nemôže nepremietnuť do cien výsekového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa. „Nárast cien je neudržateľný. Očakávame, že ešte v apríli dôjde k zdraženiu o osem až desať percent,“ tlmočila stanovisko Zväzu spracovateľov mäsa Eva Forrai.

Obchod: akcie budú

Pravda si urobila rýchly prieskum cien bravčového mäsa na pultoch obchodných reťazcov. Ešte stále sa predáva v akciách, a tie by mali podľa prezidenta Zväzu obchodu SR Martina Katriaka vydržať až do Veľkej noci. „Akcie sa totiž pripravujú 4–5 týždňov vopred, nepredpokladám razantnú úpravu cien bravčového mäsa a údených výrobkov,“ povedal Katriak.

Šéf Zväzu obchodu SR však priznal, že k zvýšeniu cien príde po veľkonočných sviatkoch. Obchodníci s dodávateľmi rokujú o zvýšení cien od konca minulého roka. Mäsiari vtedy prišli s návrhom zvýšiť ceny o 7 až 13 percent podľa druhu a akosti mäsa a mäsových výrobkov. „Nevidíme dôvod, aby sme vzhľadom na rast cien surovín, energií, ale aj práce nevyhoveli mäsiarom. Obdobný prístup volíme aj pri dodávkach mliečnych a pekárskych výrobkov,“ povedal Martin Katriak.

Spotrebiteľov môže upokojiť aj vyhlásenie Evy Forrai zo Zväzu spracovateľov mäsa: „Vo vzťahu k obchodným reťazcom si každý výrobca dojednáva ceny vždy individuálne a na dohodnuté obdobie vopred. Preto pokiaľ výrobca nekomunikoval zvyšovanie cien v potrebnom predstihu, je nepravdepodobné, že by sa zvyšovanie cien na pultoch obchodných reťazcov prejavilo ešte pred veľkonočnými sviatkami.“

Tento rok dá bodku za viacročným obdobím stability cien bravčoviny, ktorú udržiavali aj vyrovnané ceny obilia a kukurice. Ešte v januári predávali slovenskí poľnohospodári ošípané na bitúnky po 1,10 eura za kilogram živej hmotnosti, po čínskom harakiri však teraz platia mäsiari už po 1,38 eura za kilogram a cena vystúpi pravdepodobne ešte nahor.

„Nepamätám si, kedy v minulosti vyskočila z týždňa na týždeň cena o desať centov za kilogram živej ošípanej,“ komentoval aktuálny stav Rastislav Slocík z družstva Agrospol Boľkovce, ktoré patrí k najväčším domácim producentom bravčového mäsa, a dodal, že slovenskí chovatelia dostávajú nové a nové ponuky na dodávky ošípaných.

Prečo prevažuje dovoz

Slovenské prasiatka sa však stali úzkym profilom a dokážu ich kúpiť iba mäsiarske podniky, ktoré majú s domácimi farmami ošípaných podpísané dlhodobé kontrakty. Podniky, ktoré sa orientovali na nákup bravčových polovíc v zahraničí, sa k zvieratám, ktoré boli vychované, zabité a spracované na Slovensku, sú teda stopercentne slovenské, nevedia dostať.

Po vlne potravinových škandálov a uprednostňovaní čerstvého domáceho mäsa sa karta začína obracať v prospech slovenských poľnohospodárov. Tí však nie sú schopní okamžite zvýšiť výrobu bravčoviny. „Na Slovensku sa chová už len 35-tisíc prasníc a celkove okolo 600-tisíc ošípaných. To pokrýva domácu spotrebu na 35 až 40 percent, lenže v skutočnosti je ponuka slovenského mäsa nižšia, pretože takmer polovica ošípaných sa vyváža alebo do Maďarska, alebo do Poľska,“ objasnil Rastislav Slocík.

Aktuálne zvýšenie cien by mohlo nahrávať oživeniu domácej produkcie mäsa. Rastislav Slocík však hovorí, že podmienky na obnovu sebestačnosti netvoria len priaznivé ceny, pričom zdôrazní, že ani jedna konjunktúra netrvá večne. „Na to, aby sa poľnohospodári vrátili k chovu ošípaných musia byť vytvorené ekonomické i právne rámce, ktoré budú garantovať zhodnotenie investícií do tohto odvetvia živočíšnej výroby,“ zdôraznil Slocík.

.....

VIDEO: Na Slovensku kvitne nelegálny predaj mäsa a mäsových výrobkov. Tzv. pôvodné domáce výrobky sa ponúkajú cez ambulantný predaj a čoraz viac prostredníctvom internetu.

Slovenské mäso áno, farmy nie

Novým faktorom významne ovplyvňujúcim živočíšnu výrobu, a netýka sa to len chovu ošípaných, ale aj hovädzieho dobytka či hydiny, sa stala verejná mienka. Na každú ohlásenú investíciu reagujú občania spisovaním petícií, v ktorých odmietajú výstavbu fariem, „pretože ich zavalí smradom a hnojovica ohrozí podzemné vody“. Vo svetle týchto reakcií je potom takmer nemožné dosiahnuť sebestačnosť v mäse, mlieku či vo vajíčkach. Ľudia chcú slovenské produkty, ale nechcú farmy, to je paradox moderného Slovenska.

„Samozrejme, verejnú mienku nemožno podceňovať, lenže dnes sú technológie, ktoré umožňujú bezpečne prevádzkovať moderné farmy živočíšnej výroby. Logickou výrobnou koncovkou sú tzv. práčky vzduchu, ktoré garantujú, že ovzdušie v okolí fariem je čisté a neznepríjemňuje život ľuďom z priľahlých obcí,“ povedal Rastislav Slocík. Takéto technológie už majú na farmách v Nemecku, ale aj v Českej republike. Sú však o 20 percent drahšie, a preto ich využitie uhrádzajú farmárom ekofondy.

Na Slovensku sa musí rozvinúť poctivá diskusia o budúcnosti poľnohospodárstva, teda aj o tom, koľko nás bude stáť zdravá a bezpečná výroba bravčového mäsa. Treba rovno povedať, že to znamená investovať nemalé prostriedky do živočíšnej výroby aj potravinárstva, aspoň toľko čo susedia. V ČR napríklad podporujú chovateľov ošípaných dotáciou na jednu prasnicu vyše 400 eurami, na Slovensku 150 eurami. Peniazmi sa naozaj všetko začína aj končí.