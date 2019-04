České kosačky pokosia aj slovenské železničné trate

Dvanásť kosačiek odoberie počas budúceho týždňa Železničná spoločnosť, u ktorej firma Dvořák vyhrala tender. Jej rádiom diaľkovo riadené kosačky už slúžia v mnohých krajinách, vrátane ázijských, USA alebo Austrálie. Vlani firma vyrobila takmer 500 strojov, zatiaľ najviac. ČTK to povedal majiteľ spoločnosti Lubomír Dvořák.

Záujem o kosačky stúpa, minuloročná produkcia bola vyššia približne o 100 strojov. „Predpokladám, že tento rok by sme mali opäť rásť a že by sme mali tú päťstovku prekonať,“ povedal Dvořák. Ťažšiu situáciu očakáva v Európe, kde sa začína prejavovať stagnácia, objednávky do Veľkej Británie trochu viaznu kvôli brexitu. „Ale ostatné trhy sú stále zaujímavé,“ uviedol. Za hranicami firma predáva väčšinu kosačiek.

Pre rast výroby spoločnosť pripravuje rozšírenie závodu o polovicu. Teraz čaká na vydanie stavebného povolenia. Závod zatiaľ zaberá 3400 metrov štvorcových, pracuje v ňom 78 ľudí.

Stroje na kosenie ťažko prístupných prudkých svahov Dvořák vymyslel, s ich sériovou výrobou začal v roku 2004. Patentovú ochranu už má na sedem svetovo unikátnych technických riešení, na úrade má podané ďalšie dve žiadosti. S vývojom nekončí. V najbližšej dobe by chcel k kosačkám so spaľovacím motorom pridať elektrickú verziu.

Medzi novinky, ktoré firma predstavila počas dňa otvorených dverí, patrí najmenšia kosačka so záberom kosenia 65 centimetrov. „Najväčším odbytiskom pre malé stroje je Švédsko, kde sa využívajú predovšetkým na údržbu cintorínov,“ uviedol Dvořák. Záujem majú aj malé obce. U najväčšej žltočiernej kosačky značky Spider firma inštalovala nové žacie ústrojenstvo s kratšími nožmi, na ktoré má tiež patent. Kosačka tak môže trávu kosiť aj mulčovať a je šetrnejšia k prírode.

„Nespôsobuje až taký silný veterný vír, takže nenasáva hmyz v tráve,“ vysvetlil Dvořák. Uviedol, že na ochranu živočíchov veľmi dbajú napríklad škandinávske krajiny.

Spoločnosť Dvořák – svahové kosačky tak aktuálne ponúka päť typov kosačiek Spider, ktoré majú záber kosenia v rozmedzí 65 až 154 centimetrov. Ich cena sa pohybuje od 250 000 Kč (približne 10-tisíc eur) po viac ako milión Kč. Vlaňajší obrat podniku prevýšil 172 miliónov korún.