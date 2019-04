Chcete obchodovať s Britániou? Pribudnú vám nové povinnosti

Situácia okolo odchodu Veľkej Británie z Európskej únie ostáva naďalej nejasná. Firmy, ktoré chcú naďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, sa musia pripraviť na nové povinnosti.

Nová povinnosť sa týka spoločností, ktoré do Veľkej Británie dovážajú tovar v hodnote nižšej ako 135 libier (157 eur). Tie čaká nová registračná povinnosť pre potreby platby dane z pridanej hodnoty. „Registrácia je jednoduchá a trvá iba niekoľko minút. Túto povinnosť však netreba zbytočne odkladať na reálny začiatok brexitu,“ vysvetľuje Peter Pavuk, generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD SK.

Európske firmy budú účtovať DPH v mieste nákupu, teda v Spojenom kráľovstve. Musia sa tak zaregistrovať na britskom colnom úrade HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Pri registrácii firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré budú pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády www.gov.uk. „Po úspešnej registrácii zákazník oznámi identifikačné údaje HMRC svojej kuriérskej spoločnosti a bude ich tiež uvádzať na faktúrach,“ vysvetľuje Pavuk.

Firmy, ktoré chcú po brexite plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británii, by nemali zabúdať aj na ďalšie povinnosti. V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy.

„Napriek tomu, že brexit sa oproti pôvodnému dátumu podarilo oddialiť, stále nie je isté, akú bude mať podobu a kedy Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie. Pripravujeme sa na všetky prípadné alternatívy vývoja. Prioritou pre nás je, aby dosah na plynulosť dopravy bol pre našich zákazníkov čo najnižší,“ uzatvára Pavuk.

.....

VIDEO: Ekonomické spomaľovanie sa totiž pomaly plazí po Európe, a je len otázkou času, kedy vyústi do recesie, upozorňuje bankárka Zuzana Žemlová. Ani prípadný odchod bez dohody pravdepodobne nebude znamenať tvrdú obchodnú vojnu medzi EÚ a Britániou, tvrdí bankárka. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.