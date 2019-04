Vykázané alternatívne taxíky sa vracajú

Alternatívna taxislužba, ktorá funguje na báze zdieľanej ekonomiky, vypla svoju aplikáciu na Slovensku 27. marca minulého roku po tom, čo o tom rozhodol Okresný súd Bratislava I v konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

Súd reagoval na žalobu, ktorú v januári na Uber podalo Občianske združenie koncesovaných taxikárov (OZKT). Uber teda musel prestať prevádzkovať taxislužby na Slovensku prostredníctvom osôb a vozidiel, ktoré nespĺňali zákonné požiadavky. Medzitým sa však pravidlá zmenili, pôsobenie taxislužieb upravila novela zákona. Tá alternatívnym taxislužbám fungujúcim na báze digitálnych platforiem uvoľnila cestu, stanovila im však zároveň podmienky, ktoré musia splniť.

„Uber si v prvom rade bude musieť pri návrate poradiť s nedostatkom vodičov, spôsobeným zmenami podmienok, čiže začatím platnosti nového zákona, na základe ktorého majú vodiči takýchto taxislužieb nové povinnosti. Kým po starom mohol pre Uber jazdiť vodič, ktorý mal k dispozícii auto a mal vodičský preukaz – čiže každý, kto mal čas a chcel si privyrobiť, po novom bude musieť takýto vodič vybaviť potrebné povolenia a potvrdenia a preukázať spôsobilosť. Z hľadiska zákazníkov môže konkurenčný boj priniesť zníženie cien za taxislužby," povedal pre Pravdu Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.

Nové pravidlá

Nové pravidlá, ktoré od apríla začali platiť pre všetkých taxikárov, bude teda musieť dodržiavať aj Uber. Novela zákona reaguje na novú situáciu na trhu a tradiční taxikári by sa už nemuseli cítiť znevýhodnení. Zákon vytvoril právny základ pre fungovanie aplikácií. Aplikácie budú po novom využívať aj dispečing. Cena už nemusí byť určená len na základe taxametra, ale aj na základe digitálnej platformy, teda prostredníctvom aplikácie, ktorá nahradí taxameter, a môže byť známa vopred.

Taxikári fungujúci na základe aplikácií nemusia spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti, musia mať však preukaz vodiča taxislužby. Na jeho získanie bude potrebné, aby dosiahli určitý vek – minimálne 21 rokov, a musia mať tiež trojročnú prax. Tak to bolo aj doteraz. Okrem toho taxikári budú musieť mať na streche označenie – žlté svietidlo s nápisom TAXI a každé vozidlo musí byť označené aj na predných pravých a ľavých dverách.

Vypnutie Uberu v Bratislave, teda v meste, kde zatiaľ aplikácia na Slovensku fungovala, sklamalo mnohých fanúšikov tejto taxislužby, dá sa preto očakávať, že starí klienti sa do taxíkov populárnej taxislužby vrátia.

„Pre samotný Uber je slovenský trh z globálneho pohľadu nevýznamný. Na druhej strane predovšetkým zahraniční turisti a manažéri sú na Uber zvyknutí a určite ocenia ponuku jeho služieb na Slovensku,“ vraví analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Počet zákazníkov Uberu bude podľa neho na Slovensku postupne rásť, a to predovšetkým v ekonomicky silnej Bratislave. Do Bratislavy by sa mala koncentrovať väčšina vodičov. Uber by preto podľa Tomčiaka mohol ohroziť predovšetkým pozíciu bratislavských taxikárov, v menších mestách bude ponuka služieb Uberu obmedzená.

„Pokiaľ ide o fungovanie Uberu v Českej republike, darí sa mu zvyšovať počet prepravených zákazníkov a svoju pozíciu v strednej Európe upevňuje. Kvôli protestom taxikárov a českej legislatíve však nie je nástup Uberu až taký silný ako napríklad v USA. Je tiež dôležité uviesť, že vznikajú konkurenčné projekty a aj klasickí taxikári sa začali prispôsobovať. Takýto vývoj je určite veľmi priaznivý pre zákazníkov, keďže sa zvýšila kvalita služieb a ceny sa znížili. Tento trend bude pokračovať aj naďalej,“ myslí si Tomčiak.

Konkurenčný boj sa pritvrdí

Odborníci teda očakávajú, že taxislužby budú o zákazníka bojovať a jedným z nástrojov môže byť práve cena. Tú zákazníci už v minulosti hodnotili v prípade Uberu ako priaznivú, čo bol jeden z dôvodov, prečo volili služby zo sféry zdieľanej ekonomiky. Jedným z konkurentov Uberu v tejto kategórii bola spoločnosť Taxify, ktorá sa nedávno premenovala na Bolt. Po nedobrovoľnom odchode Uberu mnohí využívali jej služby.

Ako vníma Bolt avizovaný návrat Uberu? „Ak sa to stane, bude to len na prospech používateľov, vodičov alebo cestujúcich. Sme na to pripravení a už dnes fungujeme tak, ako keby tá konkurencia už bola,“ povedal pre Pravdu Roman Sysel, regionálny manažér Boltu pre strednú Európu. Novelu zákona o taxislužbe Bolt víta.

„Sme radi, že táto novela bola prijatá. Slovensko je jeden z prvých štátov v strednej Európe, kde sa to podarilo. Zákon reflektuje technológie nového storočia. Dosiaľ platný zákon bral do úvahy len vodičov, na ktorých si zákazník zamával na ulici. Neriešil ani aplikáciu, ani objednávanie cez telefón. V ďalších krajinách, v ktorých pôsobíme, uvádzame Slovensko ako príklad progresívneho štátu,“ povedal Sysel. Bolt je vlastníkom povolenia na prevádzkovanie dispečingu podľa zákona o cestnej preprave.

„Sme svedkami obrovského záujmu zo strany vodičov, ktorí chcú získať potrebné povolenia. Stovkám partnerských vodičov asistujeme pri vybavovaní koncesií a preukazov vodičov taxislužieb. Popri tom im tiež poskytujeme strešné svietidlá a pomáhame s označením vozidiel na dverách,“ uviedol.

Termín svojho návratu do Bratislavy Uber zatiaľ nespresnil, vodičov, ktorí preň jazdili, však firma informovala, že nedávne legislatívne zmeny jej otvorili cestu späť. "Aktualizovali sme požiadavky na vodičov podľa novej legislatívy a odteraz môžeš pridávať požadované dokumenty do svojho profilu,“ informoval Uber svojich bývalých spolupracovníkov.

Čo na to klasickí taxikári?

„Pozorne sledujeme situáciu na trhu. Snažíme sa však sústrediť na to, čo môžme sami ovplyvniť, najmä na skvalitňovanie našich služieb, aby sme si udržali existujúcich a získali nových zákazníkov. Čisté autá, rýchle pristavenie vozidla a príjemné vystupovanie vodičov a dispečerov sú pre našich zákazníkov rovnako dôležité ako priaznivé ceny,“ reagoval pre Pravdu výkonný riaditeľ Fun Taxi Group Branislav Masár.

Pre klienta je podľa neho dôležitá aj možnosť komfortne a moderne si objednať službu a platiť za ňu bezhotovostne, taxíky preto už minulý rok vybavili modernými terminálmi a dá sa platiť kartou. Začiatkom roka spustili aj objednávanie taxislužby cez mobilnú aplikáciu.