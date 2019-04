Slovensko sa nechce nechať vtiahnuť do sporov o Huawei

Slovenská republika sa nedá vtiahnuť do obchodnej vojny s Čínou pre spoločnosť Huawei a rovnako sa nedá vtiahnuť ani do konkurenčného súboja dvoch technologických gigantov, teda USA a Číny. Uviedol to vo štvrtok po bilaterálnom stretnutí s predsedom vlády Čínskej ľudovej republiky Li Kche-čchiangom na samite v Dubrovníku krajín CEEC (strednej a východnej Európy) a Číny premiér SR Peter Pellegrini.