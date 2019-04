Robíme kvalitnú prácu, bráni sa firma, ktorá stavia bratislavský obchvat

Výstavba nultého bratislavského obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy a všetky právne požiadavky. Tvrdí to spoločnosť D4R7 Construction, zodpovedná za stavbu obchvatu.

Podozrenia o tom, že sa pri výstavbe používa nevhodný materiál a kontaminovaná zemina, alebo o tom, že sa neplatia faktúry dodávateľom, považuje za dezinformačnú kampaň. Polícia však v súvislosti so stavbou obchvatu vedie trestné stíhanie.

Kvalitatívne štandardy stavby sú podľa stavebníka preukázané aj viac ako 20 000 dodnes vykonanými materiálovými testami. „Na výstavbu diaľnice sa nepoužil kontaminovaný ani nevhodný materiál. Spoločnosť D4R7 bude nasledujúcich 30 rokov zodpovedať za všetky konštrukčné chyby na diaľnici, preto má veľký záujem o rýchle objasnenie všetkých nepodložených obvinení a úzko spolupracuje so zodpovednými štátnymi orgánmi a políciou,“ informovala TASR spoločnosť.

Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel uviedol, že nemôžu akceptovať množstvo nepodložených obvinení z posledných dní a budú sa brániť právnymi prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. „Obchvat D4 a R7 staviame v súlade s relevantnými štandardmi a podľa všetkých právnych požiadaviek,“ vyhlásil. Všetky materiály podliehajú podľa stavebníka rozsiahlemu testovaniu, ktoré musí potvrdiť vhodnosť materiálu na príslušné použitie.

„Vhodnosť materiálu bola opakovane kontrolovaná kompetentnými orgánmi a v rámci procesu kontroly kvality existuje monitorovací plán, ktorý umožňuje identifikovať pôvod všetkých materiálov použitých pri výstavbe ciest,“ povedal Bregel. Jeho firma chce v najbližšom období „aktívne vyhľadávať dialóg“ so všetkými miestnymi komunitami a zodpovednými štátnymi orgánmi. „Sme pripravení predložiť všetky naše testy, a ak to bude potrebné zabezpečiť ďalšie nezávislé testy materiálov,“ podotkol Bregel. Odmieta vyhlásenia aj o údajne nezaplatených faktúrach dodávateľom. D4R7 Construction deklaruje, že si systematicky a včas plní všetky svoje finančné záväzky voči svojim dodávateľom. „Spoločnosť však nie je v pozícii, v ktorej by mala účinný vplyv na platobnú disciplínu svojich dodávateľov voči ich subdodávateľom,“ podotkol stavebník.

Policajti koncom marca zasahovali na viacerých miestach Bratislavského kraja, dôvodom bola environmentálna trestná činnosť. Súvisieť má s podozreniami, že sa na stavbu D4 a R7 používa kontaminovaná zemina alebo stavebný odpad. Polícia tento týždeň pre TASR priblížila, že v tomto prípade je aktuálne vedené trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe, bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Obvinený je stíhaný na slobode.

Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že za výstavbu je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi. „Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť nahradiť na vlastné náklady,“ deklaruje rezort. Ako tvrdí, za dohľad nad dodržiavaním zákonov, noriem a predpisov zodpovedá nezávislý dozor.

„Dnes existuje podozrenie, že nezávislý dozor si neplní svoju základnú povinnosť a nekontroluje výstavbu tak, ako má. Aj preto rezort dopravy odobral vlastné kontrolné vzorky pôdy na kritických úsekoch, ktoré teraz vyhodnocujeme a po skončení analýz ich zverejníme,“ spresnilo ministerstvo. Ak dozor naozaj zlyhal, vyvodí „vážne dôsledky".

