Možno nikdy nebudeme v zisku, oznámil Uber budúcim akcionárom

Spoločnosť, ktorá v uplynulom desaťročí zrevolucionali­zovala osobnú dopravu, zaznamenala spomalenie skôr prudkého rastu. Vyplýva to zo správy o hospodárení, ktorú americká spoločnosť vo štvrtok predložila Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC).

Podľa dokumentu, ktorý dáva prvý ucelený obrázok o finančnej situácii desať rokov fungujúceho podniku, Uber v roku 2018 zvýšil obrat o 42 percent na 11,3 miliardy dolárov a vykázal zisk takmer jednu miliardu dolárov. Za ten ale vďačí iba mimoriadnemu príjmu z predaja medzinárodných aktivít v prvom štvrťroku. Vo zvyšných troch kvartáloch bola firma v strate a za celý rok vykázala stratu pred zahrnutím úrokov, daní a odpisov vo výške 1,85 miliardy dolárov, cituje z textu agentúra DPA.

Správa tiež ukazuje, že cesta Uberu k zisku bude ešte ďaleká. Firma v nej uvádza, že prevádzkové náklady „v dohľadnej dobe výrazne porastú“, zatiaľ čo „nemusí dosiahnuť zisk“. Služieb spoločnosti v závere roka mesačne využívalo v priemere 91 miliónov používateľov. To je v porovnaní s číslami v roku 2017 nárast o 33,8 percenta, ale spomalenie voči predchádzajúcemu medziročnému porovnaniu, keď rast predstavoval 51 percent.

Firma doteraz neuviedla cenu, za ktorú sa jej akcie pod názvom Uber začnú predávať na newyorskej burze NYSE (New York Stock Exchange), pravdepodobne v máji. Podľa niektorých zdrojov by sa cenové rozpätie mohlo pohybovať medzi 48 a 55 dolármi za akciu, uviedol spravodajský server BBC. Hodnota firmy by tak mohla dosiahnuť viac ako 100 miliárd dolárov, čo by tento rok bola najväčšia primárna verejná ponuka (IPO).

Už koncom marca vstúpil na burzu menší rival Uberu, spoločnosť Lyft. Jej akcie vo štvrtok uzavreli na 61,01 USD, čo je 15 percent pod emisnou cenou. Vývoj ceny akcií Lyftu predstavuje mrazivý signál pre ďalšie začínajúcich technologické podniky, ktoré sa tento rok na burzu chystajú, napísala agentúra Reuters.