Bruno Le Maire: Obchodná vojna EÚ s USA by bola chybou

Rast globálnej ekonomiky sa spomaľuje. Obchodná vojna medzi USA a Európskou úniou by bola v tejto situácii politickou aj ekonomickou chybou, myslí si francúzsky minister financií Bruno Le Maire.

Le Maire týmto varovaním odpovedal na otázku CNBC, či sa obáva toho, že v ďalej fáze budú centrom globálneho obchodného napätia vzťahy medzi USA a EÚ. „Musíme sa vyhnúť obchodnej vojne. Čelíme spomaľovaniu na globálnej aj európskej úrovni a dôvodom, prečo sa rast ekonomiky takto výrazne spomaľuje, sú obchodné spory po celom svete,“ povedal francúzsky minister financií na okraji jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washingtone.

„Máme tu už obchodné napätie medzi USA a Čínou. Nemali by sme pridávať ďalšie napätie medzi USA a EÚ, bola by to politická, ale aj ekonomická chyba,“ dodal Le Maire.

Americký prezident Donald Trump od svojho nástupu do funkcie obviňuje veľkých obchodných partnerov USA, ako sú EÚ, Čína alebo Kanada, z neférových praktík. Zavedením ciel na dovoz niektorých výrobkov do USA a ďalšími colnými hrozbami spôsobil globálne obchodné spory, ktoré podľa mnohých ekonómov, analytikov a politikov poškodzujú ekonomiku.

MMF tento týždeň opäť znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 3,3 % z 3,5 %. Jedným z významných dôvodov je podľa MMF aj ochladenie európskych ekonomík.