Ak v spore o Boeing a Airbus prituhne, EÚ vytiahne na USA svoje clá

Európska komisia v transatlantickom spore o subvencie pre výrobcov lietadiel Airbus a Boeing vypracovala zoznam produktov dovážaných zo Spojených štátov v hodnote 20 miliárd eur, na ktoré by mohla uvaliť clo. S odvolaním sa na diplomatické zdroje to uviedla agentúra Reuters.

Americký prezident Donald Trump v utorok pohrozil zavedením ciel na európsky tovar v hodnote 11 miliárd dolárov. Reagoval tak na verdikt Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá dospela k záveru, že subvencie Európskej únie poskytnutej spoločnosti Airbus mali nepriaznivý vplyv na Spojené štáty. Opatrenia oboch strán ale musia schváliť arbitri Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Spojené štáty a Európska únia sa už od roku 2004 navzájom obviňujú z nelegálnej podpory strojárskych gigantov Boeing a Airbus. Pre tieto paralelné prípady sa už popísali tisícky strán nálezov a spory výrazne zaťažili už aj tak zahltenú organizáciu WTO. U oboch strán bolo zistené, že finančne podporovali svojich výrobcov lietadiel, aby získali výhodu na trhu.

Európska komisia v utorok oznámila, že začala prípravné práce na protiopatreniach vo veci subvencií pre Boeing. Jej hovorca však dodal, že EÚ zostáva otvorená diskusiám so Spojenými štátmi za predpokladu, že v nich pôjde o spravodlivý výsledok.

Podľa únijných diplomatov by komisia mala 17. apríla zoznam produktov zverejniť a začať konzultácie, ktoré by mohli priniesť zmeny položiek. Je tiež možné, že arbiter WTO sumu 20 miliárd eur zníži. EÚ pôvodne požadovala, aby WTO povolila protiopatrenia za 12 miliárd dolárov. Rozhodnutie by malo padnúť po marci budúceho roka.