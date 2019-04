Česi sú pri Nord Streame 2 ticho, skvele na ňom zarobia

V súvislosti s diskutovaným plynovodom Nord Stream 2 sa síce hovorí hlavne o Nemecku, zásadnú úlohu pri transporte ruského plynu zohrá ale aj Česko. Práve cez neho totiž bude smerovať veľká väčšina suroviny, ktorú plynovod dopraví po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a napriek odporu niektorých politikov obíde tradičné tranzitné trasy cez Ukrajinu alebo Poľsko.

Desiatky miliárd metrov kubických zemného plynu ročne má do Česka už od konca tohto roka privádzať nový plynovod Eugal.

Projekt za tri miliardy eur spojí severonemecký Lubmin, kde na pevninu ústí Nord Stream 2, s obcou Deutschneudorf na českých hraniciach. „Z 55 miliárd metrov kubických zemného plynu, ktoré ročne pritečie plynovodom Nord Stream 2, ich 45,1 miliardy metrov kubických bude plynovodom Eugal smerovať na Česko,“ vysvetľuje hovorca projektu firmy Gascade Reemt Bernert.

So stavbou plynovodu s dĺžkou 480 kilometrov, ktorý je na úseku 329 kilometrov zdvojený, sa začalo na jeseň minulého roka. „Zatiaľ to ide podľa plánu,“ hovorí Bernert, podľa ktorého už bolo v spolkových krajinách Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko a Sasko uložených okolo 200 kilometrov plynovodu. Na ďalšom úseku s dĺžkou 135 kilometrov sú 14-metrové a 18 ton vážiace rúry zvarené a pripravené na uloženie pod zem.

Projekt má byť hotový na konci tohto roka rovnako ako plynovod Nord Stream 2, na ktorý nadväzuje. Najskôr ho spustia s čiastočnou kapacitou a od začiatku roka 2021 naplno. Keď sa potom v severonemeckom Lubmine otvoria kohútiky, bude to prvým plynovým molekulám podľa Bernerta trvať približne 18 hodín, než plynovodom dorazia k českým hraniciam.

Tam na Eugal nadviaže potrubná časť projektu Capacity4Gas, ktorá do značnej miery kopíruje existujúci plynovod Gazela. Nový, zhruba 150 kilometrov dlhý plynovod, má viesť medzi Kateřinským potokem na Mostecku a Přimdou na Tachovsku. Námestník ministerky priemyslu a obchodu ČR René Neděla povedal, že tieto nové plynovody budú mať na české plynárenstvo pozitívny dopad.

„V najbližšej dobe bude totiž dochádzať k postupnému vypršaniu platnosti existujúcich kontraktov na prepravu plynu cez územie Českej republiky. Tieto kontrakty by celkom určite neboli v súčasnom rozsahu obnovené, čo by vo svojich dôsledkoch viedlo k výraznejšiemu presunu nákladov na prevádzku prepravnej siete, vlastnenej spoločnosťou Net4Gas, na tuzemskú prepravu a v konečnom dôsledku by tak predražilo zemný plyn pre zákazníkov na území Českej republiky,“ dodal.

Hovorkyňa firmy Net4Gas Zuzana Kučerová oznámila, že rozsah investície do českej prepravnej siete v rámci celého projektu Capacity4Gas sa odhaduje na niekoľko stoviek miliónov eur. Podľa Neděľu by mohla dosiahnuť až 700 miliónov eur. Výkonná riaditeľka Českého plynárenského zväzu Lenka Kovačovská sa domnieva, že krátkodobo významný prínos pre ekonomiku ČR má aj samotná výstavba nadväzujúce infraštruktúry na území Česka.

„Z pohľadu geopolitickej bezpečnosti je priaznivý dlhodobý vplyv vo forme napojenia na likvidné a veľmi dobre integrované západoeurópske trhy so zemným plynom,“ dodala.

Analytik spoločnosti ENA Jiří Gavora uviedol, že zo severozápadného smeru už teraz prúdi existujúcimi plynovodmi okolo 95 percent všetkého tranzitu plynu cez ČR. Celkový objem zemného plynu prepraveného spoločnosťou Net4Gas dosiahol predvlani 42,5 miliardy metrov kubických. Pre potreby Česka z toho bolo 8,5 miliardy metrov kubických. Zostávajúca časť celkového objemu predstavoval medzinárodný tranzit.

Vladimír Štěpán z poradenskej firmy ENAS povedal, že v súčasnej dobe smeruje časť transportu plynu cez Česko späť do Nemecka, konkrétne do Bavorska. Nové plynovody podľa neho umožnia viac využívať odovzdávaciu stanicu Lanžhot a transport plynu ďalej na juh, napríklad do Rakúska, Talianska alebo Chorvátska. „Tieto plynovody nahradia stále sa zmenšujúci tranzit plynu cez ČR z východu cez Ukrajinu,“ dodal.