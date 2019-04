Nemecku potvdili špičkový rating, spomalenie krajiny považuje S&P za dočasné

Medzinárodná ratingová agentúra S&P Global Ratings potvrdila Nemecku rating dlhodobých a krátkodobých záväzkov v zahraničnej a domácej mene na stupni AAA/A-1+ so stabilným výhľadom.

Agentúra uviedla, že nemecká ekonomika sa od polovice roku 2018 spomaľuje. Svoju prognózu rastu ekonomiky krajiny zredukovala a očakáva, že v tomto roku posilní o 0,5 percenta. Predpokladá však, že v rokoch 2020 až 2022 sa rast ekonomiky Nemecka zrýchli a v priemere bude na úrovni jedno percento.

Neriadený brexit by podľa S&P Global Ratings ovplyvnil cezhraničné dodávateľské reťazce medzi Nemeckom a Britániou, ktorá je jeho tretím najväčším obchodným partnerom. Avšak citlivosť Nemecka voči brexitu je podľa nedávneho prieskumu ratingovej agentúry menšia ako mediánová úroveň 21 skúmaných krajín. Ďalším rizikom je hrozba, že americká administratíva by mohla uvaliť clá na európske autá, čo by hrubý domáci produkt Nemecka v najbližších dvoch rokoch zmenšilo o 0,45 percenta.

Nedávne rozhodnutie Nemecka postupne do roku 2038 zrušiť používanie uhlia pri výrobe elektriny by mohlo tiež zväčšiť štrukturálne problémy krajiny. Potenciálny ekonomický rast okrem toho obmedzí starnúca pracovná sila.

Ratingová agentúra však uviedla, že niekoľko faktorov podporuje jej predpoklad, že terajšie oslabenie hospodárskeho rastu Nemecka je iba dočasné. Menová politika Európskej centrálnej banky totiž zostane podporná dlhšie obdobie. Okrem toho zamestnanosť v krajine je rekordne vysoká a hrubé mzdy rastú tempom zhruba na úrovni tri percentá. A napokon, fiškálne opatrenia na podporu spotreby domácností v najbližších dvoch až troch rokoch, ktoré odsúhlasila nemecká vládna koalícia, prídu vo vhodnom čase, dodala ratingová agentúra.