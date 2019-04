Daň 8 % z doplnkových poistení k životným poistkám nebude

„Je dobrou správou pre všetkých obyvateľov Slovenska, že osempercentná daň z pripoistení v životnom poistení nakoniec nebude,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Finanční sprostredkovatelia ešte v januári upozornili na problém, ktorý vyplynul z prijatého zákona a jeho zavádzania do praxe. Z vykonávacích predpisov totiž podľa sprostredkova­teľskej asociácie vyplynulo, že osempercentnej dani by mali od 1. januára 2019 podliehať aj doplnkové pripoistenia ku životným poistkám, hoci osempercentná daň sa mala vzťahovať len na neživotné poistenie. Ako povedal predseda predstavenstva sprostredkova­teľskej asociácie Martin Lancz, hrozilo, že klienti budú poškodení, keďže daň by sa im premietla do zvýšenej ceny. Rovnaký názor zastávala aj asociácia poisťovní.

Úprava podľa Búlika podporí najmä penetráciu trhu s novými pripoisteniami, ktorých dôležitosť neustále stúpa. Ide najmä o pripoistenie kritických chorôb a invalidity z choroby. V minulosti sa tieto riziká totiž takmer vôbec nepoisťovali. „A dnes, keď ľudia, aj pod ťarchou splátok hypoték, začínajú vnímať, že riziko straty príjmu kvôli zdravotným problémom je čím ďalej závažnejšie, tak sa chcú pripoistiť aj voči týmto rizikám. Ak by však osempercentná daň zvýšila ich cenu, ktorá už dnes je relatívne vysoká, je pravdepodobné, že by takéto pripoistenia klienti odmietli,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.