Embraco získajú Japonci. Predajú iný závod, ktorý majú na Slovensku

Taká je totiž podmienka Európskej komisie, s ktorou minulý týždeň predaj Embraca Nidecu odsúhlasila, aby sa eliminovali akékoľvek pochybnosti o možnom narušení hospodárskej súťaže. V praxi by to teda znamenalo, že Nidec by síce získal závod Embraco v Spišskej Novej Vsi, zároveň by sa však musel vzdať výroby kompresorov v Zlatých Moravciach.

Whirlpool sa s Nidecom dohodol na predaji Embraca ešte vlani v apríli za vyše miliardu amerických dolárov. Spolu so závodom v Spišskej Novej Vsi tak majú Japonci získať tiež fabriky na výrobu kompresorov v Mexiku, Brazílii a Japonsku. Nidec pritom na Slovensku chladiarenske kompresory vyrába už od augusta 2017, kedy dokončil akvizíciu nemeckého producenta Secop a získal závod v Zlatých Moravciach. Teraz sám navrhol Bruselu, že sa výroby kompresorov, ktorú získal v spomínanej akvizícii, zbaví výmenou za schválenie prevzatia Embraca.

Okrem závodu v Zlatých Moravciach by tak musel predať aj svoj závod v Rakúsku a Číne. Podľa komisie by sa tým kompletne odstránilo prelínanie biznisu medzi Nidecom a Embracom na trhoch, kde úradníci z Bruselu identifikovali obavy z možného narušenia konkurencie. Nidec sa pritom navyše zaviazal, že pri predaji týchto závodov poskytne novému vlastníkovi dostatočné zdroje na financovanie budúcich investícií. „Toto financovanie je zamerané na investície do výrobných liniek v závodoch Nidec v Rakúsku a na Slovensku,“ konštatuje v správe o svojom rozhodnutí Európska komisia, podľa ktorej by sa tak zabezpečila budúca konkurencieschop­nosť týchto závodov.

Hoci sa téma výroby chladiarenských kompresorov môže zdať na prvý pohľad vzdialená, v reálnom živote s nimi prichádzame do kontaktu denne, pripomína eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager. „Väčšina ľudí má aspoň jeden chladiaci kompresor doma, v chladničke alebo mrazničke. Taktiež sa používajú v reštauráciách alebo obchodoch pri chladení nápojov alebo zmrzliny,“ uviedla Vestager. Ako dodala, podmienky, s ktorými akvizíciu Embraca spoločnosťou Nidec schválili, zabezpečujú aj v tejto oblasti pokračovanie efektívnej súťaže.

Existujú totiž produkty, pri ktorých by spojením Nidecu a Embraca vznikol dokonca celosvetový monopol. Komisia hovorí napríklad o chladiacich kompresoroch na komerčné využitie s variabilnou rýchlosťou, kde sú Nidec a Embraco jedinými aktívnymi hráčmi. Podobne pri ďalších produktoch by podľa komisie po ich úplnom splynutí vznikol dominantný výrobca či už na európskej, alebo aj celosvetovej úrovni.

Spoločnosť Nidec, so sídlom v Japonsku, sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj elektrických motorov. Po akvizícii firmy Secop v roku 2017 sa Nidec dostal aj k výrobe a predaju kompresorov pre chladiace zariadenia. Na Slovensku vyrába elektromotory a kompresory prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nidec Global Appliance Slovakia v závode v Zlatých Moravciach. Začiatkom minulého roka podľa zverejnených údajov vo firme pracovalo takmer 1 200 ľudí a tržby podniku za rok 2017 prevýšili 200 mil. eur.

Skupina Embraco sídli v Brazílii a zaoberá sa výrobou a predajom chladiarenských kompresorov. Jej závod v Spišskej Novej Vsi otvorili ešte v roku 1999 a zameriava sa predovšetkým na výrobu kompresorov pre komerčné chladenie a kondenzačné jednotky. V minulom roku zamestnávala spoločnosť Embraco Slovakia vyše 2 300 pracovníkov. Jej celkové výnosy za rok 2018 dosiahli viac ako 238 mil. eur a zisk prevýšil 8 mil. eur. Embraco je pritom vlastnené a kontrolované americkým koncernom Whirlpool.