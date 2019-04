Daň pre firmy by mohla byť podľa obratu

Sadzba korporátnej dane môže byť v budúcnosti odstupňovaná podľa výšky obratu jednotlivých spoločností. Naznačil to predseda SNS Andrej Danko po pondelňajšom stretnutí koaličných strán s tým, že najnižšia sadzba dane z príjmov právnických osôb by sa mohla uplatňovať pre firmy s najnižším obratom a následne by sa zvyšovala až po 20 % pre podniky s najvyššími tržbami.

Ako dodal Danko, takto odstupňovanou korporátnou daňou by sa podarilo podporiť najmä slovenské spoločnosti, keďže podstatná časť firiem s nižším obratom má slovenských vlastníkov.

„Ja som neustúpil zo svojich požiadaviek na nižšie dane. Samozrejme som si vedomý, že to nemôže byť plošne pre všetky právnické osoby, ale to gro slovenských spoločností, ktoré nedostávajú štátne dotácie a stimuly, to dostanú,“ vyhlásil.

Šéf národniarov zároveň avizuje aj ústupky pri návrhu SNS na zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny. Vo finále totiž zrejme bude zoznam potravín, na ktoré sa bude uplatňovať nižšia 10-percentná sadzba dane, iba rozšírený a táto sadzba sa nebude uplatňovať plošne na všetky potraviny. „Ja si myslím, že by sme nemali znižovať DPH na sladkosti a sladké malinovky, ale mali by sme ísť na zdravú stravu,“ povedal Danko. Zároveň vyzval občanov, aby adresovali tipy na to, na ktoré potraviny by mali mať nižšiu sadzbu dane.

Koaličné rokovania o návrhoch, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy, tak podľa Danka budú pokračovať a o detailoch budú hovoriť predstavitelia strán so zástupcami ministerstva financií. „Na konci dňa môžem povedať, že to rokovanie bolo konštruktívne a tak ako to býva v politike, obchode aj v živote, ak si stanovíte vysoko svoju ambíciu a dosiahnete nejaké to percento z toho, ste úspešní,“ dodal predseda SNS.

Návrh, ktorý národniari predložili do Národnej rady SR, počítal s plošným znížením dane z príjmov právnických osôb zo súčasných 21 % a DPH sa mala znížiť taktiež plošne na všetky potraviny na 10 %. Následne Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vypočítala negatívnych dopad týchto opatrení na rozpočet verejnej správy v objeme 1,35 mld. eur, z čoho až 800 mil. eur mal predstavovať výpadok príjmov na korporátnej dani.