V Mochovciach posun času aj ceny. Nový termín je začiatok budúceho roka

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne uviesť do prevádzky niekedy začiatkom budúceho roka. Podľa plánov to pritom malo byť koncom tohto roka.

Ako uviedli pre agentúru SITA elektrárne, technická pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva sa očakáva v priebehu leta tohto roku. Od technickej pripravenosti stavby na zaváženie paliva po zavezenie paliva v zmysle príslušných povolení však môže uplynúť až osem mesiacov. Dostavba dvoch jadrových mochoveckých blokov si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,4 miliardy eur.

„Oneskorenie bude mať vplyv aj na navýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur, čo predstavuje 5 % navýšenie celkových nákladov. Financovanie navýšenia rozpočtu bude plne pokryté väčšinovým akcionárom Slovenských elektrární, spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.,“ dodal hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský. Slovak Power Holding B.V. má v Slovenských elektrárňach 66 % akcií. Akcionármi Slovak Power Holding B.V. sú Energetický a průmyslový holding (50 %) a Enel (50 %).

Za posunutím termínu dostavby tretieho bloku bola dlhšia horúca hydroskúška, ako aj oneskorené stavebné práce. „Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie. Dôvodom bola neplánovaná falošná aktivácia hasiaceho systému. Niektoré stavebné práce sa ukázali byť v porovnaní s plánom časovo podstatne náročnejšie, naviac, v apríli minulého roka sme ukončili zmluvnú spoluprácu s dodávateľom stavebnej časti,“ zdôvodnil Šarišský.

Pred vydaním príslušných povolení Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD) sa budú musieť vyjadriť aj iné orgány štátnej správy, ako Úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, či Hasičský a záchranný zbor. „Ide o časovo náročný proces. Konkrétny termín uvádzania do prevádzky závisí od priebehu povoľovacieho procesu, na ktorý môžu mať významný vplyv predpokladané obštrukcie účastníkov konania, najmä rakúskych protijadrových organizácií,“ zdôraznil Šarišský.

V každom prípade je slovenský dominantný výrobca elektriny presvedčený, že dostavba tretieho mochoveckého bloku sa dostáva do finále. Ukončením horúcej hydroskúšky sa totiž začala posledná fáza testovania pred jeho uvádzaním do prevádzky. „Dostali sme sa do poslednej fázy pred uvádzaním tretieho bloku do prevádzky. Dosiahli sme niektoré výsledky, ako skúška pevnosti a tesnosti hermetickej zóny. Na druhej strane je samozrejme sklamaním posun harmonogramu. S tímom zodpovedným za dostavbu elektrárne hľadáme všetky mechanizmy na čo najrýchlejšie zvládnutie zostávajúcich procesov. Kým nebudeme mať všetky potrebné povolenia, palivo nebudeme zavážať, aj keď bude stavba plne technicky pripravená,“ uviedol predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Podľa neho Slovenské elektrárne musia byť pripravené na to, že niektoré povoľovacie procesy budú trvať výrazne dlhšie. „V najhoršom prípade budeme musieť čakať na vydanie povolení potrebných na zavezenie paliva až osem mesiacov od momentu, kedy bude stavba na zavážanie paliva po technickej stránke pripravená. Počas tohto obdobia si budeme musieť držať stovky vysokokvalifi­kovaných ľudí a našich dodávateľov v pohotovosti. Inú možnosť nemáme,“ konštatoval Strýček.

Na stavbe v súčasnosti pracuje viac ako 3 500 zamestnancov a dodávateľov, z toho približne dve tretiny na treťom bloku a zvyšok na štvrtom. Tretí blok je dokončený na 98,8 % a štvrtý na 84,6 %. „Dobrou správou je, že súčasná cena elektriny na burzách vytvára všetky predpoklady na to, aby spoločnosť Slovenské elektrárne po uvedení oboch blokov do prevádzky dosahovala výborné hospodárske výsledky, splatila úvery a začala akcionárom vyplácať dividendy,“ uzavrel Strýček.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.