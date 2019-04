Radikálne hodinové parkovné v Bratislave

Bratislavčania v prípade zavedenia navrhovanej parkovacej politiky doplatia najmä na hodinové sadzby parkovného. Stála ročná platba 49 eur za prvé auto im umožní bezplatne parkovať len v ich mestskej časti, ale v iných častiach hlavného mesta po dvoch hodinách zaplatia od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Kto vozí deti na krúžky, do školy či cestuje do práce autom, zaplatil by na hodinových sadzbách desiatky až stovky eur ročne.

Hodinová sadzba teraz platí v Starom Meste a podľa návrhu primátora Matúša Valla by sa radikálne dvihla. Z terajšej sumy parkovného 1,20 eura za 60 minút by sa suma za hodinu státia v Starom Meste mala navýšiť na dve eurá, čo by bol nárast o 67 percent.

Cenu za parkovanie navyše si však každá mestská časť navrhne sama. „Staré Mesto je, čo sa týka parkovania, jednou z najexponova­nejších mestských častí, čo pravdepodobne spôsobí, že bude zaradené do kategórie, v ktorej sa platia dve eurá za hodinu,“ uviedol hovorca starostky Starého Mesta Matej Števove. Zároveň dodal, že Staré Mesto aktuálne nemá hodinovú sadzbu za parkovanie na svojich rezidentských parkovacích miestach. Hodinová sadzba platí pre nerezidentov.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vo vlastnej parkovacej politike poskytuje 2¤474 parkovacích miest vyhradených pre rezidentov, 119 parkovacích miest vyhradených pre obyvateľov ŤZP a 607 regulovaných voľných parkovacích miest. Potom sú ulice, na ktorých nie je regulované parkovanie. „Predpokladáme, že ak príde k zavedeniu celomestskej parkovacej politiky, existujúce rezidentské parkovacie miesta budú preklopené do celomestskej parkovacej politiky. Momentálne platia Staromešťania desať eur za vydanie rezidentskej parkovacej karty,“ dodal Števove. Staré Mesto predpokladá, že rok a pol je dostatočný čas na to, aby pripravili kritériá a zmapovali a spracovali projekty dopravného značenia aj na ďalších územiach.

Magistrát hlavného mesta upozornil na to, že v Starom Meste je parkovanie spoplatnené aj dnes. „Ľudia buď parkujú zadarmo na nespoplatnenom parkovacom mieste, alebo na mieste s hodinovou sadzbou parkovania. Rovnako to bude aj v budúcnosti, pretože nie celá Bratislava bude spoplatnená plošne a ani nie 24 hodín denne. Platiť tak budú len v miestach, ktoré budú určené ako rezidenčná zóna a len v časoch, kedy v nej bude parkovanie spoplatnené,“ uviedol hovorca hlavného mesta Bratislava Peter Bubla. Staré Mesto má v súčasnosti parkovaciu politiku prostredníctvom spoločnosti BPS park. Spoločnosť spravuje 2 489 parkovacích miest na základe zmluvy so Starým Mestom a 600 parkovacích miest na základe zmluvy s magistrátom. Hlavné mesto podľa hovorcu starostky pristúpilo k BPS neskôr ako Staré Mesto, ktoré malo podpísanú zmluvu za veľmi nevýhodných podmienok. „Mesto malo túto zmluvu podpísanú výhodnejšie, a tam je priestor na vypovedanie tejto zmluvy. Schválením vyššieho predpisu je možné túto zmluvu ukončiť. Na strane Starého Mesta tieto možnosti nie sú. Starostka mestskej časti iniciovala stretnutie s predstaviteľmi BPS, a títo prisľúbili mestskej časti zníženie poplatku za parkovaciu kartu BPS z aktuálnych 60 eur na 49 eur,“ dodal Števove.

Bratislavčania majú za takzvanú rezidenčnú kartu platiť ročne za prvé auto 49 eur, za druhé 150 eur a za tretie auto 500 eur. Na túto kartu budú parkovať v mestskej časti, kde sú prihlásení na trvalý pobyt. Všetky vyzbierané poplatky majú putovať do fondu mobility, ktorý chce magistrát založiť. O jeho využití na zlepšenie dopravy budú rozhodovať poslanci. Primátor Vallo chce z neho zaplatiť napríklad nové cyklotrasy a posilniť by sa mala aj mestská polícia.

Video: Čo hovoria vodiči v Bratislave na plán spoplatňovania v Bratislave? (TV Pravda,vysielané 12. 11. 2018)