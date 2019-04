Energetici zabezpečujú, aby horná Nitra nebola bez prúdu po odstavení nováckej elektrárne

„Predpokladáme, že celý súbor stavieb bude dokončený načas. V Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave preto urobíme maximum,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Obert.

Po ukončení dotovania doma vyťaženého uhlia sa počíta aj s odstavením tepelnej elektrárne v Novákoch. Slovenský prevádzkovateľ elektrizačnej prenosovej sústavy nepredpokladá, že jej “vypnutie“ spôsobí v regióne hornej Nitry problémy s bezpečnosťou a spoľahlivosťou zásobovania elektrickou energiou z prenosovej sústavy. „Dovolím si tvrdiť, že dokonca vytvoríme podmienky pre pripojenie potenciálnych nových investorov v regióne a pre ich spoľahlivé zásobovanie elektrickou energiou, pretože kapacitne je možné našimi vedeniami “dopraviť“ do tejto oblasti väčšie množstvo elektriny, než dokázali vyrobiť dva bloky v Novákoch,“ zdôraznil Obert.

Už v roku 2020 má SEPS do prevádzky uviesť 400 kilovoltové (kV) vedenie Križovany – Bystričany a jeden transformátor 400/110 kV v novej elektrickej stanici. „Ostatné súvisiace zariadenia budú do prevádzky uvádzané postupne tak, aby sme dodržali všetky harmonogramy a zmluvne dohodnuté termíny s dotknutými užívateľmi prenosovej sústavy,“ dodal Obert.

V elektrickej stanici (ESt) Bystričany, kde je v súčasnosti prevádzkovaná 220 kilovoltová rozvodňa a transformácia 220/110 kV, firma SEPS realizuje výstavbu novej rozvodne 400 kV, transformácie 400/110 kV, novej prevádzkovej budovy a ďalších súvisiacich objektov. „Tento projekt je v štádiu realizácie a priamo súvisí aj s projektom výstavby dvojitého 400 kV prenosového vedenia v trase Križovany – Bystričany – Horná Ždaňa, ktoré zabezpečí napájanie novej 400 kV rozvodne Bystričany na napäťovej hladine 400 kV,“ doplnil Obert.

V trase medzi Bystričanmi a Križovanmi je podľa neho vedenie už v realizácii, pri trase medzi Hornou Ždaňou a Bystričanmi je SEPS vo fáze získavania potrebných povolení. „Práce v dotknutých rozvodniach Križovany a Horná Ždaňa, kam budú tieto vedenia zaústené, sú tiež v pokročilom štádiu,“ konštatoval Obert.

Slovenskí odberatelia elektriny by sa o štyri roky mali prestať skladať na podporu ťažby domáceho uhlia. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu by sa totiž na Slovensku mala v roku 2023 ukončiť platnosť všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti ťažby uhlia, na základe ktorého každý odberateľ elektriny platí vo svojich faktúrach aj dotácie na ťažbu uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny. V súčasnosti odberatelia elektriny platia na podporu uhlia celkovo ročne zhruba 115 miliónov eur. Podľa ministra hospodárstva skorší termín zrušenia všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti baníctva nie je reálny, a to aj pre potrebné investície do elektrického vedenia v regióne hornej Nitry.