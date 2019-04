Bratislavský VW chce nový model. Fabrika musí byť efektívnejšia o 30 %

Uviedli to na stredajšej tlačovej konferencii predstavitelia vedenia spoločnosti. Cieľom vedenia je uchádzať sa o ďalší model pre bratislavský závod, ktorý by dlhodobo zabezpečil pracovné miesta. Preto v stredu predstavilo Plán 2025, ktorý zahŕňa zvýšenie efektivity bratislavského závodu o 30 % do uvedeného roku.

Plán 2025 je iniciatíva spájajúca všetky aktivity VW SK, ktoré pomáhajú zvýšiť atraktivitu a konkurencieschop­nosť spoločnosti pri rozhodovaní o pridelení výroby nového produktu na koncernovej úrovni. Patria sem tri piliere, na ktoré sa bratislavská automobilka aktuálne sústreďuje.

„Jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní o pridelení výroby je efektivita. Našou úlohou je sústrediť sa po fáze obrovských investícií a viacerých nábehov na sériovú výrobu s jasným zreteľom na cieľ značky, zvýšiť efektivitu podniku do roku 2025 o 30 %. VW SK si predsavzal naplniť ho z veľkej časti už v rokoch 2019 – 2020,“ uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK Oliver Grünberg.

Ďalším pilierom sú priemyselné vzťahy a spoluzodpovednosť sociálnych partnerov za budúcnosť spoločnosti. „Veríme, že spoločne dosiahneme takú dohodu, vďaka ktorej zostaneme aj naďalej dobrým a sociálnym zamestnávateľom a zároveň budeme stabilným a konkurencieschopným partnerom pre našich koncernových zákazníkov,“ dodal Grünberg.

K zvýšeniu atraktivity bratislavského závodu v koncerne by prispelo aj zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. „Volkswagen Slovakia víta každú aktivitu a opatrenie, ktoré zlepší podnikateľské prostredie na Slovensku, a tým podporí stabilitu pracovných miest,“ vysvetlil Grünberg.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň aj najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. VW SK je spolu so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov, len za rok 2017 odviedol na daniach a odvodoch približne 250 miliónov eur. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

