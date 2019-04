VIDEO: Parkovanie v Bratislave? Katastrofa. Pozrite si stav v piatich mestských častiach

Vyrieši spoplatnenie parkovania o rok a pol katastrofálnu situáciu v Bratislave? To, že ľudia budú za auto platiť od 49 po 500 eur ročne vôbec nemusí pomôcť. Na viacerých miestach by museli najprv pribudnúť parkovacie miesta, aby sa situácia zlepšila. Potrebné parkovacie plochy sa za jeden a pol roka ťažko stihnú vybudovať. Hrozí, že Bratislavčania budú platiť za to, čo majú teraz. Cezpoľní potrebujú parkoviská na okraji napojené na rýchlejšiu MHD. Dá sa to stihnúť za rok a pol ako to tvrdí primátor Bratislavy Matúš Vallo?