Premiér bude o novej nemocnici rokovať aj s Pentou

Reagoval tak na otázku, či štát zvažuje, že by kúpil nemocnicu, ktorú Penta aktuálne buduje v bratislavských Boroch. Potvrdil, že budúci týždeň po rokovaní vlády sa pripravuje na túto tému rokovanie, ktorého sa majú zúčastniť všetci relevantní hráči, vrátane finančnej skupiny Penta. Záujem štátu nemocnicu v Boroch kúpiť však zatiaľ nepotvrdil.

„Počkajme si na naše rokovania budúci týždeň v stredu, ja vás potom budem veľmi podrobne informovať, či vôbec by taký variant niekedy prišiel do úvahy alebo nie,“ povedal po stredajšom rokovaní kabinetu predseda vlády. „Ja urobím všetko, čo umožňuje zákon, zdravý rozum a finančné možnosti tohto štátu, aby sme čo najskôr mali krásnu, novú, štátnu univerzitnú nemocnicu,“ dodal.

Týždenník Trend v stredu informoval, že jedným z riešení zabezpečenia novej koncovej nemocnice v Bratislave, namiesto zablokovanej stavby na Rázsochách, môže byť odkúpenie nemocnice budovanej investičnou skupinou Penta štátom. Odvolal sa pritom na tri na sebe nezávislé zdroje. Premiér Peter Pellegrini pritom len tento týždeň pripustil, že rokuje o „pláne B“ ako sa vysporiadať s naťahovaním projektu novej univerzitnej nemocnice. Stavba na Rázsochách je totiž neustále blokovaná námietkami zo strany neúspešných uchádzačov, a to len pri tendri na búracie práce.

„Podľa informácií Trendu má byť jednou z možností, nad ktorou premiér uvažuje, kúpa súkromnej nemocnice Penty v Boroch. Povedali mu to tri od seba nezávislé zdroje, jeden z nich ešte pred pondelkovým premiérovým vyhlásením,“ uviedol týždenník s tým, že výstavba nemocnice v Boroch sa začala vlani v lete a plánované otvorenie pre pacientov je v druhej polovici roka 2021.

Hovorca Penty Gabriel Tóth podľa týždenníka potvrdil, že v posledných mesiacoch členovia projektového tímu nemocnice v Boroch absolvovali oficiálne stretnutia s ministerkou zdravotníctva aj s premiérom a jeho tímom. Baviť sa mali o koncepcii projektu a aktuálnom stave výstavby. Ponuku na predaj nemocnice však vraj Penta nedostala.

Penta má podľa Trendu do nového zariadenia investovať zhruba 210 až 220 miliónov eur, v čom je zahrnutá nielen samotná výstavba, ale aj projektové práce, ubytovňa pre zamestnancov či očakávané prevádzkové náklady v prvom roku prevádzky. Pre štát by bolo odkúpenie už budovanej nemocnice od Penty podľa Trendu výhodné minimálne z časového hľadiska. Finančná efektivita by záležala od toho, na akej kúpnej cene by sa s Pentou dohodli, ak by k takýmto rokovaniam došlo. Aktuálne zablokovaný projekt Rázsoch by pritom podľa informácií Trendu mohol po dostavbe slúžiť ako doliečovacie zariadenie.