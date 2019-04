VIDEO: Presunie Volkswagen časť slovenskej výroby do Srbska?

„Aj naďalej platí už zverejnené číslo 3-tisíc zamestnancov, a toto rozhodnutie ja nezmením,“ povedal predseda predstavenstva Volkswagenu Slovakia Oliver Grünberg. Ten zároveň zdôraznil, že cieľom vedenia nie je prepúšťanie zamestnancov, ale znižovanie nákladov na výrobu. Volkswagen je najväčšou súkromnou fabrikou na Slovensku a v minulom roku zamestnával 14 800 ľudí.

„Začína panovať nervozita a dosť ľudí sa obáva o miesto. S vedením sa preto snažíme dohodnúť vyššiu pracovnú flexibilitu, ktorá v čo najväčšej miere umožní zachovať súčasný počet zamestnancov,“ povedal Zoroslav Smolinský, šéf odborov vo Volkswagene Slovakia. V hre je napríklad skrátenie pracovného času na štyri dni v týždni alebo zavedenie delených pracovných miest.

„Tiež sme rozbehli rokovania o novej kolektívnej zmluve, a ako som už spomínal, aj pri nej bude prioritou zabrániť masívnemu prepúšťaniu. V zložitej situácii zamestnancov určite upokojí, že už na budúci mesiac dostanú rekordné odmeny za dosiahnuté hospodárske výsledky vo výške 1 640 eur,“ dodal Smolinský. Odbory tak už nebudú žiadať taký prudký rast miezd ako naposledy, keď neváhali ísť do historicky prvého štrajku, výsledkom ktorého je, že v minulom roku bola priemerná mzda v závode vo výške 1 954 eur v hrubom.

Za súčasným prepúšťaním stoja nábehy nových modelov, keď automobilka vždy potrebuje viac ľudí, a po zabehnutí produkcie ich prepustí. Tento trend ešte viac zvýraznilo masívne nasadzovanie robotov a bez zásahu človeka sú dnes v závode lakované karosérie automobilov. V minulom roku bratislavská automobilka úspešne zvládla nábeh výroby nových modelov Volkswagenu Touareg, Porsche Cayenne a Audi Q8. Okrem toho sa vo fabrike vyrába aj ďalšie luxusné SUV Audi Q7 a malé mestské automobily Volkswagen up!, Škoda Citigo a Seat Mii.

Získa Bratislava výrobu elektrického auta?

Aktuálne vedenie vypracovalo niekoľko scenárov na zabezpečenie budúcej výroby Volkswagenu Slovakia. V jednom z nich sa počíta so získaním výroby ďalšieho čisto elektrického vozidla a v ďalšom so zachovaním produkcie malých mestských vozidiel. Tie sú v súčasnosti ohrozené pre povinné nasadzovanie bezpečnostných technológií, ktoré prudko zdvíhajú cenu malých automobilov a následne o ne zákazníci strácajú záujem. Európski poslanci pred pár dňami schválili, že všetky osobné motorové vozidlá musia už od roku 2022 obsahovať moderné technológie, ktoré v prípade nehody bez zásahu vodiča privolajú záchrannú službu, udržia auto v danom jazdnom pruhu či okamžite zabrzdia v prípade nečakanej prekážky.

Koncern Volkswagen bude nové elektromobily vyrábať na takzvanej MPV platforme. To, či nejaký z nich získa aj Slovensko, je otázne a momentálne je fabrika zameraná hlavne na výrobu vozidiel s benzínovým a dieselovým motorom. Slovenská automobilka pritom už v roku 2013, ako prvá v rámci celého koncernu Volkswagen, spustila výrobu čisto elektrického e-up! „Príkladom úspešného rozbiehania elektromobility je eUp! A možno sa nám ešte podarí s týmto vozidlom vás prekvapiť,“ povedal Grünberg.

O prácu už prišlo aj takmer sto zamestnancov košického závodu Volkswagen, ktorý bol zameraný na export automobilov do Ruska. V minulosti totiž ruské závody nachádzajúce sa v oblasti mesta Vladivostok nedokázali vyrábať dostatočne kvalitné automobily, a preto už hotové autá priamo v Košiciach rozobrali na súčiastky a poslali do Ruska. Tam ich v miestnych fabrikách opäť zmontovali, vďaka čomu ruskí robotníci získali dostatok skúseností na výrobu kvalitných motorových vozidiel a dnes už slovenskú pomoc nepotrebujú.

Jednu investíciu presunuli zo Slovenska do Wolfsburgu

Pár rokov dozadu Volkswagen Slovakia vo veľkom oznamoval investíciu do novej nástrojárne, ktorá pomocou najnovšej 3D tlačiarne dokázala vyrobiť neuveriteľne presné nástroje aj súčiastky. Táto investícia bola jedna z mála sofistikovaných a vyžadovala vzdelanú pracovnú silu. „V centrále padlo rozhodnutie, že všetky inovačné riešenia súvisiace s 3D tlačou sa z dôvodu získania vyššej kapacity spoja do jedného celku a budú umiestnené v nemeckom meste Wolfsburg,“ uviedla členka predstavenstva Volkswagenu Slovakia pre finančnú oblasť Karen Kutzner.

Z čisto ekonomického pohľadu bol rok 2018 pre Volkswagen Slovakia úspešným obdobím. V minulom roku totiž obrat automobilky dosiahol 10,4 miliardy eur a zisk pred zdanením 301 miliónov eur. Až 22 percent vyrobených automobilov smerovalo do Číny, osemnásť percent do USA a 14 percent do Nemecka. Priamo na Slovensku automobilka nakúpila od dodávateľov súčiastky v hodnote 2,5 miliardy eur. Aj pre tieto hospodárske ukazovatele je bratislavská fabrika považovaná za motor slovenského hospodárstva a pár týždňov dozadu bol priamo v nemeckej centrále lobovať za pridelenie nového automobilu slovenský premiér Peter Pellegrini.