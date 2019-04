Česi budú potrebovať jadrové zdroje, cena elektriny je na vzostupe

V budúcnosti bude podľa neho nedostatok elektriny pre politiku Nemecka, ktorá zatvára jadrové elektrárne a prikláňa sa k iným zdrojom. Spotreba elektriny bude prudko stúpať aj pre boom elektromobility, myslí si bývalý minister.

„České podniky vedia vyrábať zariadenia pre jadrové elektrárne,“ uviedol. Podľa Grégra musí krajina ďalej rozvíjať jadrovú energetiku ako vysoko sofistikovaný odbor. „Suverénny je ten štát, ktorý si môže v maximálnej možnej miere zabezpečiť energetickú sebestačnosť,“ uviedol. ČR sa míňa uhlie uhlie, nemá vlastné zdroje plynu ani ropy. Popredné miesto vo výrobe elektriny tak bude aj v budúcnosti podľa Grégra zastávať jadrová energetika.

Obavy z poklesu cien elektriny, ktoré vznikli v súvislosti s pripravovanou stavbou nového jadrového zdroja, sú podľa neho nesprávne. Už dnes cena stúpa a stúpať bude, aj v súvislosti s politikou Nemecka, súdi Grégr.

Jadrové strojárstvo vidí ako cestu pre český priemysel a pre budúcich českých technikov. „A ako jedinú presadzujem cestu českú, teda kúpiť projekt jadrového ostrova, ktorý nám bude najlepšie vyhovovať, a vytvoriť český projekt konvenčnej časti jadrovej elektrárne,“ uviedol. Takzvaný jadrový ostrov obsahuje napríklad reaktor a ďalšie zariadenia, ktoré sú pre stavbu jadrovej elektrárne špecifické.

Rovnako sa podľa Grégra stavali všetky jadrové zdroje v niekdajšom Československu. Na stavbe Temelínu sa vrátane výrobcov podieľalo asi 60 000 vysoko kvalifikovaných ľudí. Grégr sa neobáva nedostatku pracovníkov, pomôcť by mala nastupujúca robotizácia.

„Veľmi sofistikované odbory jadrovej energetiky a strojárstva musia byť povýšené a podporované,“ uviedol. Vytesňovanie českého priemyslu z českej energetiky nazval zverstvom. „S veľkou nadsádzkou by som to prirovnal takmer k vlastizrade. Ale to snáď nikto nebude chcieť a dúfam, že rozhodnutie, ako postupovať ďalej, príde veľmi rýchlo. Dúfam, že sa nájde niekto potentný, kto sa postaví do čela tohto diania, pretože čas beží,“ povedal Grégr. Podľa neho sa Česko nestáva „montovnou“, ale skladiskom Európy.

Jadrové dni organizujú plzenská Škoda JS, Západočeská univerzita a CENEN (Czech Nuclear Education Network), koordinátor vzdelávania a odbornej prípravy v jadrovej energetike. Akcia, ktorá sa končí 22. mája, ponúka výstavy, semináre a prednášky pre študentov. „Chceme predstaviť mladým náš odbor ako atraktívny a perspektívny,“ povedal šéf predstavenstva Škody JS Vladimír Poklop. Usporiadatelia im chcú pomôcť nájsť odpovede na otázky energetických problémov a prebudiť záujem o technické odbory všeobecne. Podľa rektora Miroslava Holečka sa na ZČU v Plzni už 63 rokov vzdelávajú špičkoví odborníci v jadrovej energetike, ktorí zabezpečujú spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární.