Obchodná dohoda USA s Čínou môže byť v máji

Obchodní vyjednávači zo Spojených štátov a Číny plánujú viac osobných rokovaní o obchode a ich cieľom je dosiahnuť dohodu v tejto veci do začiatku mája.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching by ju potom tiež mohli podpísať ešte v máji. S odvolaním sa na informované zdroje to uviedla agentúra Bloomberg.

Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a minister financií Steve Mnuchin plánujú cestu do Pekingu v týždni od 29. apríla. Ďalší týždeň by do Washingtonu mal prísť na rokovania čínsky vicepremiér Liou Che. Počas jeho návštevy chcú vyjednávači oznámiť dokončenie dohody a podrobnosti k summitu, na ktorom bude dohoda podpísaná.

Trump na začiatku apríla uviedol, že dokončenie základného rámca dohody by mohlo trvať štyri týždne a ďalšie dva týždne zaberie spísanie detailov. Tento týždeň vyhlásil, že rokovania budú úspešné a že čoskoro budú zverejnené nové informácie. Mnuchin minulú sobotu oznámil, že obe strany sa blížia k záverečným kolám rokovaní.

Obchodná vojna medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta sa začala pred deviatimi mesiacmi. Spor otriasol finančnými trhmi a okrem iného ohrozuje rast globálnej ekonomiky.

Zástupcovia Spojených štátov a Číny sú od začiatku apríla, keď čínska delegácia bola na rokovaní vo Washingtone, v pravidelnom kontakte prostredníctvom telekonferencií. Predmetom rokovania je hlavne mechanizmus presadzovania dohodnutých pravidiel a to, aké clá zostanú v platnosti a aké budú odstránené.K in­díciám, že obe strany pristúpili na ústupky, aby dohoda bola dokončená, minister Mnuchin uviedol, že prostriedky vynucovania pravidiel budú platné pre obe strany, čo znamená že nielen Čína, ale aj Spojené štáty budú potrestané, ak nebudú svoje záväzky plniť.

Jeden zo zdrojov dodal, že sa okrem iného uvažuje o tom, že by obaja prezidenti mohli podpísať dohodu na summite v Japonsku, kam pôjde Trump v máji, aby sa stretol s novým cisárom, korunným princom Naruhitom. Prezident sa vráti v júni na summit krajín skupiny najväčších ekonomík sveta G20.