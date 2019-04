VIDEO: Kysucká diaľnica pretne a obíde Čadcu! Pozrite si najnovšie zábery

VIDEO: Ako zapadne diaľnica na Kysuciach do prírody a panorámy miestnych svahov? Bude obchvat Čadce hotový podľa plánu v decembri 2020? Pozrite si video TV Pravda s komentárom, v ktorom sa dozviete viac o stave aktuálnych prác na obchvate Čadce.

Stavba D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec je vedená po úpätí a okrajových častiach svahov. Na začiatku úseku je trasa diaľnice vedená zastavaným územím mesta Čadca, vo svahoch miestnych častí Bukov, Mančovci, U Ševca, U Špindli. Od kilometra 39,200 prechádza trasa do alúvia rieky Čierňanky, pokračuje k vyvýšenine Čupeľ a následne stúpa do úpätí kopca Furmanec a do riedko osídleného územia v katastri Svrčinovca. Nový úsek bude napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov – Slovenskej republiky, Česka a Poľska. Aktuálne zábery a ďalšie informácie o stave prác sa môžete dozvedieť z videa TV Pravda.