Do II. piliera prišlo vlani rekordné množstvo ľudí

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri počas minulého roka stúpol takmer o 62 tisíc. Uvádza sa to v analýze slovenského finančného sektora za rok 2018, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS).

„Ak nepočítame nábehovú fázu po vzniku starobného dôchodkového sporenia, ide o historicky najvyšší prílev za kalendárny rok,“ upozornila centrálna banka. Ku koncu vlaňajška si tak na penziu v druhom pilieri sporilo 1,49 mil. osôb. „Vyšší stav sporiteľov bol zaznamenaný iba v období ešte pred prvým otvorením systému pred jedenástimi rokmi,“ tvrdí NBS.

Väčšina nových sporiteľov vstupujúcich do sporivého piliera si zvolila niektorý z akciových alebo indexových dôchodkových fondov. Okrem toho týmto dôchodkovým fondom, osobitne indexovým, podľa NBS pribúdali sporitelia aj vďaka prestupom z iných typov fondov. „Sporitelia opúšťali najmä dlhopisové fondy, čo je vývoj pozorovateľný už niekoľko rokov a ktorý postupne ukrajuje z dominantného podielu týchto dôchodkových fondov,“ konštatuje centrálna banka.

Výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik by rád veril, že historicky najvyšší ročný prílev sporiteľov do druhého piliera je do veľkej miery výsledkom toho, že si mladí ľudia stále viac uvedomujú dôležitosť riešenia ich budúceho dôchodku.

„V skutočnosti si myslím, že ide o kombináciu výsledku aktivít dôchodkových správcovských spoločností aj prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a pomerne veľkého mediálneho priestoru, ktorý mala k dispozícii téma dôchodkov,“ uviedol pre agentúru SITA.

Výška dôchodku pre spokojný život? Do hranice 658,50 eura spadá na Slovensku 90 percent dôchodcov. Na konci januára bol priemerný dôchodok 456,20 eura. Aká by podľa vás dnes mala byť výška dôchodku pre skromný, ale spokojný život na penzii? do 500 eur medzi 500 až 600 eurami medzi 600 až 700 eurami medzi 700 až 800 eurami medzi 800 až 900 eurami medzi 900 eurami a 1000 eurami nad 1000 eur Zobraziť výsledky ankety medzi 700 až 800 eurami 25,3% medzi 600 až 700 eurami 17,9% nad 1000 eur 16,3% medzi 900 eurami a 1000 eurami 15,1% medzi 800 až 900 eurami 14,5% medzi 500 až 600 eurami 7,4% do 500 eur 3,6%

Podľa neho mohol za vyšším záujmom o sporenie v druhom pilieri stáť aj výsledok desaťročného rastu finančných trhov. „To určite pomohlo presvedčiť ľudí, že druhý pilier má zmysel. A zároveň, že v rámci druhého piliera majú dlhodobo najväčší význam indexové a akciové fondy,“ dodal.

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik upozornil na to, že ešte pred štyrmi rokmi si šesť z desiatich Slovákov vôbec nesporilo na dôchodok, a to napriek silnému rastu ekonomiky. „Je dobrou správou, že posledné štatistiky ukazujú opačnú tendenciu,“ povedal pre agentúru SITA. V pozitívnych číslach sa podľa neho ukazuje aj dlhodobá práca finančných sprostredkovateľov, ktorí neustále ľuďom vysvetľujú, aké kľúčové je sporiť si individuálne na dôchodok a zároveň sa starať o svoje úspory v druhom a treťom penzijnom pilieri. „Veď ešte pred rokom bolo až 78 percent úspor sporiteľov v konzervatívnych dlhopisových fondoch, ktoré sú nevhodné na dlhodobé sporenie pre mladých ľudí aj ľudí stredného veku,“ zdôraznil Búlik.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 12. aprílu tohto roka na svojich účtoch takmer 8,55 mld. eur. Tri štvrtiny majetku, čo je takmer 6,42 mld. eur, sa pritom nachádza v šiestich konzervatívnych garantovaných dlhopisových fondoch. V šiestich akciových fondoch majú sporitelia takmer 1,09 mld. eur, v piatich indexových 959 mil. eur a v dvoch zmiešaných fondoch 88,7 mil. eur. Konzervatívne dôchodkové fondy od začiatku tohto roka zhodnotili majetok klientov dôchodkových správcovských spoločností o 0,34 % až 1,97 %, kým indexové fondy o 14,27 % až 16,40 %. V akciových fondoch zhodnotenie od začiatku tohto roka dosiahlo 6,63 % až 16,96 % a v zmiešaných fondoch 6,50 %, resp. 6,56 %.

.....

TV Pravda: Po pätnástich rokoch druhého piliera sú výsledkom nízke súkromné dôchodky a slabá perspektíva pre sporiteľov. Sľuby pri vzniku piliera v roku 2004 za vlády Mikuláša Dzurindu boli iné. Pozriete si video o tom, aké výnosy čakajú II. pilier v tomto roku.