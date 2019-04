Slováci sú majstri Európy v zadlžovaní

V objemoch úverov domácnostiam Slovensko stále rastie nadštandardne rýchlo, no priestor pre takýto rýchly rast úverov, historicky daný nízkym zadlžením obyvateľstva a odloženým dopytom časti populácie po bývaní, sa už podľa Štefanidesa dočerpáva. Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika dostupnosť financovania je stále vysoká. „Klienti so stabilným zamestnaním nemajú ani v súčasnosti problém získať vďaka úveru nové bývanie,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.

Národná banka Slovenska priebežne sprísňuje úverové podmienky. Pred účinnosťou opatrení došlo podľa Štefanidesa k úrychleniu čerpania plánovaných úverov, čím sa rast trhu ešte posilnil. „Silnejší dôraz na sporenie a náhradu časti zdrojov vlastnými úsporami mali prísť už dávnejšie,“ uviedol pre agentúru SITA Búlik. Podľa Štefanidesa je najvyššia dostupnosť financovania už jednoznačne za nami a trh sa preto spomalí.

Tým, že centrálna banka obmedzuje LTV, teda finančný pojem, ktorý vyjadruje pomer medzi veľkosťou sumy poskytovaného hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti, a nastavuje pravidlá dlhu voči príjmu, tak najviac zasahuje podľa Štefanidesa mladých, ktorí si ešte nestihli našetriť. V českom parlamente je napríklad návrh, že 100-percentné financovanie sa má umožniť mladým ľuďom. Podľa Štefanidesa to má logiku. „Myslím si, že je to dobrý nápad na debatu,“ skonštatoval Štefanides.

V Európe nie je podľa Búlika veľa krajín, kde by si obyvateľstvo zvyklo dlhé roky čerpať stopercentnú hypotéku ako niečo samozrejmé. „Táto situácia trochu pripomínala morálny hazard, keď človek so 100-percentným úverom znášal z istého uhla pohľadu nulové riziko. Dnes sme sa korekciou trhu dostali do stavu, v ktorom sú riziká viac-menej vyvážené. Aj keď z môjho pohľadu je bezstarostné zadlžovanie ešte stále zdvihnutým prstom, ktorý sa môže pri najbližšej kríze vypomstiť,“ myslí si Búlik.

K spomaleniu trhu prispeje podľa Štefanidesa aj slabnúca demografia. Starnutie obyvateľstva nie je hudbou budúcnosti, ale už podľa neho dramaticky prebieha. Za ostatných päť rokov ubudlo zo skupiny typických hypotekárnych klientov pracujúcich vo veku 25 až 44 rokov zhruba 3 %, nasledujúcich päť rokov ich ubudne takmer desatina a v ďalších rokov ich ubudne ešte viac, myslí si analytik VÚB.

Trh úverov na bývanie je však podľa Búlika dostatočne veľký, aby dokázal absorbovať istý pokles úverovania bez ohrozenia stability bankového sektora. Zmenšenie skupiny hypotekárnych klientov v dôsledku demografie dostatočne vyvažuje podľa neho priemerná výška úveru, ktorá za posledné roky zásadne narástla. A v dôsledku vysokých cien bytov a výstavby nebude v blízkej budúcnosti klesať.

