Slovensku hrozí krach pre dôchodkový strop, tvrdí Sulík

Slovensko by pre zastropovanie dôchodkového veku malo plánovať už v najbližších rokoch prebytkové rozpočty. Tvrdia to liberáli z SaS s tým, že takýmto spôsobom sa musíme pripraviť na zlé časy.

Od nového ministra financií, ktorým by sa mal stať nominant Smeru-SD Ladislav Kamenický, preto žiadajú, aby už návrh rozpočtu na rok 2020 počítal s prebytkovým hospodárením. Vláda pritom minulý týždeň schválila v rámci Programu stability na nasledujúce roky rozpočtový výhľad s vyrovnanou bilanciou.

„Vzhľadom na nešťastné ústavné zastropovanie dôchodkov sa významne zvýšila hrozba štátneho krachu v budúcnosti. Zvrátiť túto situáciu je možné sústavným vytváraním rozpočtových prebytkov, ktoré znížia verejný dlh a pripravia Slovensko na zlé časy,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík. Predložiť a schváliť prebytkový rozpočet verejnej správy na rok 2020 je podľa liberálov osobitnou povinnosťou tejto vlády, lebo presadila dôchodkový strop na úrovni, ktorá nie je v budúcnosti udržateľná.

Predstavitelia SaS navyše tvrdia, že zastropovanie dôchodkov by si vyžadovalo aj úpravy v limitoch dlhovej brzdy. „Podľa nášho názoru, zastropovanie dôchodkov na úrovni 64 rokov veku odchodu do dôchodku by malo zmeniť aj pohľad na limity dlhu verejnej správy, ustanovené v zákone o dlhovej brzde. Horný limit dlhu verejnej správy vo výške 50-percentného podielu na HDP by sa mal znížiť. A to vzhľadom na zvýšené riziko štátneho krachu a primerane k tomu aj ďalšie hranice dlhu, ktoré vytvárajú tlak na zodpovedné hospodárenie vlády,“ dodala poslankyňa za SaS Jana Kiššová.

