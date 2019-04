U. S. Steel ponúkol zamestnancom neplatené voľno

Zamestnanci košickej oceliarne dostali tesne pred veľkonočnými sviatkami možnosť čerpať si pracovné voľno. No bez náhrady mzdy. Na jednotlivé prevádzky poslala spoločnosť list so zdôvodnením tohto kroku, ako aj postup na prihlásenie sa v zdravotnej poisťovni.

„Z dôvodu zhoršujúcich sa podmienok na trhu s oceľou a nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov sa vedenie spoločnosti rozhodlo umožniť svojim zamestnancom čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy v čase od 17.04.2019 do 30.04.2019,“ píše sa v liste adresovanom pracovníkom hutníckej fabriky. V prípade schválenia žiadosti u nadriadeného sa podľa inštrukcií musia záujemcovia prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatitelia do ôsmich kalendárnych dní od začiatku čerpania pracovného voľna. Pokyny dostali aj vedúci. Tí mali pri posudzovaní žiadosti brať do úvahy prevádzkové možnosti pracoviska a nutnosť bezproblémového zabezpečenia pracovných úloh organizačného útvaru. Poskytnutie pracovného voľna totiž nesmie zvýšiť nadčasovú prácu v danej organizačnej jednotke.

Koľko približne z 12-tisíc zamestnancov hutníckej fabriky ponuku využilo, vedenie spoločnosti nekomentuje. Číslo nepoznajú ani odborári.

„Zvyšovanie životnej úrovne našich zamestnancov bolo a je zámerom U. S. Steel Košice. Podmienky na trhu sú však komplikované a kľúčové ukazovatele výkonnosti výrobného sektora niekoľko mesiacov po sebe klesajú. Toto priamo ovplyvňuje oceliarske odvetvie a U. S. Steel Košice musí zvládať tieto situácie takým zodpovedným spôsobom, aby to pomohlo zaistiť budúcnosť spoločnosti. Neustále komunikujeme s odbormi a budeme s nimi pracovať na tom, aby sme našli výsledné riešenie. Preto nebudeme vyjednávať o týchto otázkach prostredníctvom tlače,“ reagoval na vzniknutú situáciu Ján Bača, hovorca spoločnosti.

Na otázku, či hutnícka firma plánuje postup využiť aj v máji, alebo či neuvažuje o prepúšťaní, Bača neodpovedal. Dodal však, že spomenuté čerpanie neplateného voľna je iba jedným z opatrení na zníženie nákladov vo firme.

Odborári z hutníckej fabriky sa o aktivite spoločnosti dozvedeli minulý štvrtok, deň pred veľkonočnými sviatkami. „Situácia na trhu s oceľou nie je šťastná a boli očakávania, že v tomto kvartáli sa zlepší, čo sa nestalo. Na stretnutí nás informovali o situácii a potrebe šetrenia. Čo bude nasledovať, neviem. Vo štvrtok tento týždeň máme stretnutie s vedením, kde nám predložia ďalšie kroky, ktoré chce spoločnosť podniknúť. Sám som zvedavý,“ podotkol Juraj Varga, predseda Rady odborov v hutníckej fabrike.

VIDEO: U.S. Steel zostáva v Košiciach a investuje do novej linky na výrobu plechov pre elektromobily. Spoločnosť o tom ubezpečila začiatkom roka predstaviteľov vlády na spoločnom stretnutí.

V hutníckej fabrike je momentálne vyhlásená štrajková pohotovosť. Ani deväť kôl kolektívneho vyjednávania o mzdových podmienkach totiž nevyústilo do dohody. Obe strany sa dohodli na tom, že do rokovaní vstúpi sprostredkovateľ. Ten ešte nebol stanovený.

U. S. Steel v minulosti viackrát znižoval stavy zamestnancov, a to postupným prepúšťaním. Teda tak, aby nemusel nahlasovať hromadné prepúšťanie. Každý mesiac z podniku odišlo 28 až 29 zamestnancov. Trvalo to šesť mesiacov. Odbory vtedy hovorili, že ide o legislatívnu dieru, pretože takto by fabrika mohla prepúšťať aj dva roky bez nahlásenia hromadnej výpovede na úradoch.

V roku 2016 ponúkla hutnícka firma možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou výmenou za finančný bonus. Jeho výšku stanovoval násobok počtu mesiacov, ktoré zamestnancovi chýbali do dôchodkového veku, a jeho priemerného mesačného zárobku. Maximálne to však mohla byť suma vo výške desaťnásobku priemerného platu. Opatrenie aj vtedy súviselo so snahou U. S. Steelu obstáť v náročných trhových podmienkach a odolať rastúcej konkurencii.

Podobný program predčasných dôchodkov realizoval U. S. Steel v rokoch 2012 a 2009. V roku 2015 mali zamestnanci zasa štvordňový pracovný týždeň.

Video: Problematika energetickej únie a dekarbonizácie boli predmetom stretnutia eurokomisára Maroša Šefčoviča a šéfa U.S. Steel Košice Jamesa Bruna. O brexite a jeho dôsledkoch hovorí prezident U.S. Steel a brexit v širších súvislostiach vysvetľuje podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.