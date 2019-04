Východ dostane nové vlaky, jazdiť budú až do ukrajinského Mukačeva

Je to výsledok spoločnej dohody o obnovení osobnej železničnej dopravy na oboch stranách. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo dopravy a výstavby SR s tým, že vlaky začnú premávať od letnej zmeny grafikonu, od 9. júna 2019.

„Som rád, že sa nám relatívne rýchlo podarilo nasadiť nové vlaky, ktoré určite pomôžu celému regiónu. Nové železničné spojenie medzi Mukačevom a Košicami pomôže zlepšiť dopravu a zatraktívni tento región pre turistov,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd). „To samozrejme prinesie aj viac lepších pracovných miest,“ uviedol minister.

Približne tridsať kilometrov vzdialené Bánovce nad Ondavou a Veľké Kapušany budú spájať vlaky počas pracovných dní. Nové spoje majú zjednodušiť dochádzanie predovšetkým študentom a pracujúcim, čomu boli prispôsobené aj časy ich príchodov a odchodov. Zároveň budú nadväzovať na ďalšie regionálne vlaky, čo cestujúcim umožní rýchly a pohodlný presun do a z Košíc a tiež Humenného.

„Nové vlaky na trati Košice – Mukačevo budú od júna premávať denne. Obsluhovať však nebudú len tieto mestá, ale cestujúcim umožnia prestúpiť na diaľkové spoje smerom na západ, resp. východ. Vlaky budú mať zabezpečené prípoje na ukrajinskej strane smerom na Odesu, Kyjev, Charkov a Ľvov, na slovenskej bude možné prestúpiť na Prešov, Bratislavu a Prahu,“ priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká.

Pri prechode štátnou hranicou musia byť dodržané všetky podmienky pre vstup na územie druhej krajiny, pričom pre Slovensko zároveň platia aj pravidlá vstupu do Schengenského priestoru. Cestujúci preto musia rátať aj s hraničnými kontrolami, a to v Čiernej nad Tisou a v ukrajinskom Čope. „Nové vlaky na Ukrajinu budú zabezpečované slovenskou súpravou. Keďže zo Slovenska do Mukačeva je vedená aj trať tzv. normálneho rozchodu, v týchto vlakoch nebude potrebné presadať ani vymieňať podvozky,“ dodala Ducká.