Štát podrobne vysvetlí sporiteľom v II. pilieri, čo sa deje na ich účte

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri by mali od roku 2021 dostávať podrobnejšie výpisy z osobných dôchodkových účtov.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý v stredu schválila vláda. Novela zákona napríklad stanoví jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho dôchodkovom veku, resp. predpokladanom veku odchodu do dôchodku.

Ako uvádza rezort práce a sociálnych vecí, jeho cieľom je poskytnúť poistencom, sporiteľom a účastníkom v individuali­zovanom dokumente komplexné informácie o aktuálnom stave ich dôchodkového zabezpečenia, podporiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku a zdôrazniť aj vplyv ich vlastných rozhodnutí na výšku príjmu na dôchodku. Prvým krokom v tomto procese boli podľa ministerstva práce zmeny v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019.

„Návrh tohto zákona je v zásade druhou fázou, počas ktorej sa uskutočnia zmeny v príslušných ustanoveniach v druhom pilieri,“ uviedol rezort. V rámci tretej fázy sa má následne zlepšiť aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, t.j. systéme sociálneho poistenia upraveného zákonom o sociálnom poistení.

Odborári návrh novely zákona vítajú. „Jeho schválením bude sporiteľ informovaný o svojom budúcom dôchodku zo systému starobného dôchodkového sporenia. Súčasne sa sporiteľovi uľahčí aj chápanie starobného dôchodkového sporenia a vplyv vlastných rozhodnutí sporiteľa na výšku jeho dôchodku z druhého piliera,“ uviedla Konfederácia odborových zväzov SR.

Súčasťou navrhovanej novely zákona však nie je zavedenie prednastavenej investičnej stratégie pre mladých sporiteľov v druhom pilieri. Išlo by o povinné investovanie do akcií pre mladých ľudí, čo bola zásadná požiadavka rezortu financií počas pripomienkového konania k návrhu novely. Mladý sporiteľ by si pritom mohol túto prednastavenú stratégiu zmeniť podľa vlastného uváženia na inú investičnú stratégiu.

„Zavedenie tejto stratégie nie je možné z časového hľadiska zapracovať do súčasnej novely zákona, tak aby bol zachovaný harmonogram a navrhovaná účinnosť zákona,“ zdôvodnilo svoj postoj ministerstvo práce a sociálnych vecí. Rezort financií upozorňuje na to, že v súčasnosti si sporí väčšina sporiteľov v málo výnosnom dlhopisovom garantovanom fonde, čo znižuje ich šance na lepší dôchodok.

Sporitelia v treťom dôchodkovom pilieri dostávajú od začiatku tohto roka podrobnejšie výpisy z dôchodkových účtov výlučne elektronicky. Nové výpisy z dôchodkového účtu obsahujú údaj o veku, ktorý je potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, rozpis a celkovú sumu poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov, či informácie o odhadovanej výške budúceho doplnkového starobného dôchodku počas 10 rokov. Jedna zo štyroch doplnkových dôchodkových spoločností v tohtoročnom výpise z účtu ponúka aj alternatívnu prognózu odhadovanej sumy penzijných dávok pri zvýšení príspevku sporiteľa.

