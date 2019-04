Prima banka sa stiahne z burzy

Prima banka Slovensko nebude z vlaňajšieho zisku vyplácať dividendy. Rozhodli o tom akcionári na štvrtkovom valnom zhromaždení. Rovnako to bolo aj vlani a politiku nevyplácania dividend si Prima banka udržiava už niekoľko rokov.

„Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia banky sa celý zisk prevedie do rezervného fondu a do hospodárskeho výsledku minulých období,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Prima banky Eva Čonková.

V minulom roku dosiahla banka zisk 22,01 milióna eur. Podľa vyjadrení banky ide o historicky najúspešnejší rok, počas ktorého sa jej darilo predovšetkým v oblasti retailových úverov. Ich celkový objem banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 20 % na 2,4 mld. eur. V medziročnom porovnaní zisk stúpol o 47 %. V roku 2017 bol totiž zisk na úrovni 14,9 mil. eur.

Valné zhromaždenie Prima banky zároveň rozhodlo o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave. Taktiež rozhodlo o zmene spoločnosti z verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú. Dôvodom je podľa Čonkovej zjednodušenie vnútorného riadenia spoločnosti.

V roku 2019 bude banka podľa jej vyjadrení opäť pôsobiť v náročnom ekonomickom, legislatívnom a regulačnom prostredí. Napriek tomu verí, že sa jej podarí pokračovať v nastavenom dynamickom raste a obhájiť pozitívne hospodárske výsledky. Aj naďalej chce pokračovať v napĺňaní dlhodobej stratégie a investovať do rozvoja banky a jej budúcnosti. Zároveň sa ešte viac zameria na ďalšie zjednodušovanie činnosti a zvyšovanie efektivity. Prioritou bude opäť posilnenie v oblasti úverov.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.