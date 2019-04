Banskobystrický kraj dostane od vlády úver na cesty vo výške 33 miliónov eur

„Investičný dlh, ktorý máme voči cestám, je potrebné znížiť. My hovoríme, že ešte aj tieto peniaze nepostačia na to, aby sme spravili všetko, čo treba spraviť. Prijať úver s nulovým úrokom je pre nás naozaj dobré,“ podotkol predseda BBSK Ján Lunter, podľa ktorého malo vedenie kraja predtým v úmysle požičať si peniaze na opravu ciest z komerčných bánk.

Prvých osem miliónov eur z bezúročnej vládnej pôžičky je určených na rekonštrukciu komunikácií II/531 a II/532 v okresoch Revúca a Rimavská Sobota, ktoré spájajú Tisovec s Červenou Skalou a Muráň s Tornaľou. Podľa Luntera by sa na nich práce mali začať v júni tohto roka a keďže v budúcnosti majú byť preklasifikované na cesty prvej triedy, budú si podľa jeho slov vyžadovať ešte ďalšie investície, aby sa dostali na úroveň, ktorú cesty tejto kategórie majú mať.

So vzatím úveru od vlády nesúhlasil poslanec a bývalý predseda kraja Marian Kotleba. „Nevidím dôvod na to, keď žijeme v časoch hojnosti a stúpajú príjmy kraja, aby si BBSK vzal úver. Je to ekonomicky absolútne nezodpovedné,“ podotkol Kotleba. Upozornil tiež, že spomínané dve komunikácie mali byť preklasifikované na cesty prvej triedy už v roku 2016 a staral by sa tak o ne štát.

Podľa údajov vedenia kraja má BBSK v správe cesty v celkovej dĺžke 2454 kilometrov (km), z toho je 605 km druhej a 1849 km tretej triedy. Z ciest druhej triedy je 223 km v nevyhovujúcom a 11 km v havarijnom stave. Na cestách tretej triedy je v nevyhovujúcom stave 747 km a 80 km v havarijnom.