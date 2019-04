Slovensko stoplo dodávky nekvalitnej ruskej ropy. Zásoby má asi na 90 dní

Prepravu pozastavila spoločnosť Transpetrol, ktorá ropovod na Slovensku prevádzkuje.

Urobila tak na požiadanie rafinérie Slovnaft, ktorý informáciu potvrdil denníku Pravda. Rafinéria odmietla prevziať ropu, pretože obsahuje organický chlór. Znečistené dodávky ropy by mohli poškodiť zariadenie rafinérie.

„Na základe následného odmietnutia prevzatia takejto ropy spoločnosťou Slovnaft pristúpila spoločnosť Transpetrol s okamžitou platnosťou k technickej odstávke ropovodu medzi SR a Ukrajinou až do vyriešenia vzniknutej situácie a prijatia adekvátnych opatrení na úpravu parametrov prepravovanej ropy,“ priblížil Transpetrol.

Hovorca Slovnaftu Anton Molnár potvrdil zaslanie listu. „V priebehu piatka doobeda alebo okolo obeda poskytneme viac informácií k vzniknutej situácii,“ avizoval.

Na to, že cez ropovod Družba prúdi nekvalitná ruská ropa, upozornili Bielorusi európskych partnerov vrátane Slovenska pred niekoľkými dňami. Nemci a Poliaci na pokyn vlastných rafinérií zastavil dovoz ruskej ropy už v stredu.

Slovensko má štátne zásoby ropy na vyše 90 dní. Okrem toho má vlastné zásoby aj samotný Slovnaft.

Problémy robí chlorid

Ropa je znečistená organickým chloridom. Ten sa používa na zvýšenie produkcie ropy. Pred transportom je ale potrebné ho od ropy oddeliť, pretože môže poškodiť rafinérie.

V Rusku ku kontaminácii ropy dochádza zriedka. Podľa obchodníkov sa vyšší podiel organického chloridu objavil v ruskej rope zhruba pred desiatimi rokmi, avšak znečistenie bolo oveľa nižšie.

Okrem ropovodu Družba sa znečistená ropa objavila podľa zdrojov tiež v ruskom prístave Usť-Luga, odkiaľ vyplávalo najmenej päť tankerov s kontaminovanou ropou. Podľa zdrojov už niekoľko kupcov zo Západu začalo odmietať dodávky ropy z tohto prístavu.

Podľa obchodníkov, ktorí sú partnermi niekoľkých popredných európskych spoločností a na ktoré sa v stredu odvolala agentúra Reuters, kolíšu hladiny organického chloridu medzi 150–330 časticami na jeden milión (ppm), zatiaľ čo maximum je podľa normy desať ppm a obvyklá úroveň jedna až tri ppm.

Riešenie do konca apríla?

Podpredseda ruskej vlády Dmitrij Kozak uviedol, že čistá ropa by sa mala dostať ropovodom na hranicu s Bieloruskom znovu 29. apríla. Ruské médiá citovali Kozaka, podľa ktorého Rusko, Poľsko a Bielorusko ešte vo štvrtok mali rokovať, ako čiastočne odstrániť kontaminovanú ruskú ropu z ropovodu Družba na ich území. V Rusku je už kontaminovaná ropa odčerpávaná do skladov, dodal Kozak.

Poľské úrady uviedli, že kým sa záležitosť nevysvetlí a kým nebude vyčistený prepravný systém, bude Poľsko využívať ropu zo svojich zásob. Poľsko kupuje ropu aj zo Saudskej Arábie, Nórska, Angoly a Nigérie.

Ropovod Družba sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy. Severné vedie do Poľska a Nemecka. Južná potom vedie cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Ruská ropa na Ukrajinu cez Bielorusko podľa informácií agentúry Belta naďalej tečie bez obmedzenia. Firma Gomeltransnefť vo štvrtok uviedla, že na Slovensko a do Maďarska sa znečistená ropa dostane o štyri až päť dní.