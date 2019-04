Získa rodina na malého športovca 275 eur?

Na najbližšej schôdzi by sa malo totiž riešiť aj zníženie daní pre firmy i ľudí, nižšie DPH na potraviny či zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Doladiť tieto opatrenia bude však už musieť po svojom nástupe nový minister financií Ladislav Kamenický. Rezort nateraz vedie premiér Peter Pellegrini.

Podporiť šport má novela Zákonníka práce z dielne národniarov. Tí chcú zaviesť takzvaný príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Platiť má od januára 2020. Nárok naň by mal zamestnanec, čo vo firme odrobil najmenej dva roky a jeho dieťa športuje už aspoň pol roka. Prihlásené však musí byť v športovej organizácii. Rodič tak môže dostať 55 percent oprávnených výdavkov, maximálne však do sumy 500 eur – najviac teda 275 eur za kalendárny rok.

Národniari si od príspevku sľubujú zvýšenie počtu pravidelne športujúcich detí. "Tieto deti môžu predstavovať aj zatiaľ neobjavené športové talenty, ktoré v budúcnosti môžu reprezentovať Slovenskú republiku,“ píšu v návrhu. K športu by sa tak vraj mohli dostať aj deti zo sociálne slabších rodín. Dať dieťa na šport nie je lacná záležitosť. Mesačne rodič nádejného športovca zaplatí za športový krúžok aj niekoľko stoviek eur. Na lekcie tenisu treba mesačne počítať aj s 250 eurami. Ročne tak výchova mladého tenistu stojí rodinu aj okolo 2¤500 a viac eur. A to treba myslieť aj na nákup rakiet, dopravu na krúžok či zápasy. O nič lacnejšie nevyjde ani plávanie či hokej. No netreba sa baviť len o talentovaných deťoch. Aj bežný krúžok aikida stojí pri dvoch tréningoch týždenne okolo 50 eur. Ročne tak dá rodina na športujúceho potomka okolo 500 eur.

Vyplácať príspevok by mali firmy – dobrovoľne. Motivovať ich má úľava od daní a odvodov z tohto príspevku. Ide v podstate o akési športové poukazy. Návrh má totiž podobnú logiku ako rekreačné poukazy. Aj tie pôvodne začínali ako dobrovoľné, no nakoniec bolo všetko inak. Firmy s 50 zamestnancami ich musia vyplácať povinne. Peniaze na ne tak chýbajú školám aj nemocniciam. Národniari priznávajú v dôvodovej správe "miernu záťaž na rozpočet“, no celkový prepočet výpadku z daní a odvodov chýba.

Prídavok pre prvákov

Deťom smeruje aj opatrenie z dielne koaličných strán Smer a SNS. Podľa vzoru Rakúska plánujú zaviesť prídavok pre prvákov. Rodičia prvákov by mali dostať rovných 100 eur. Hovorí o tom kombinovaná novela zákona o prídavku na dieťa a sociálnom poistení. Platiť má už od augusta tohto roka. Prvýkrát by tak zvýšený prídavok mohli rodičia prvákov dostať už tento september.

"Samotná výplata jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa bude priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy,“ vysvetľujú navrhovatelia. Peniaze majú rovnako ako u rakúskych susedov slúžiť na nákup školských potrieb. Tie neraz vyjdú rodičov aj niekoľko stoviek. Kúpiť netreba totiž len zošity či perá. Prvák potrebuje aj školskú tašku, prezuvky, úbor, ale aj často aj učebnice.

Podľa prepočtov navrhovateľov by opatrenie malo vyjsť na 6,2 milióna eur v tomto roku. Dostať by ho mohlo 59-tisíc prvákov. Podobná záťaž na štátnu kasu sa dá po jeho schválení čakať aj ďalšie roky.

Jednoduchšie pravidlá pre platy

V spoločnom návrhu sa poslanci Smeru a SNS tiež rozhodli zjednodušiť pravidlá pre 13. a 14. platy. Hovorí o tom poslanecký návrh, ktorý novelizuje zákon o sociálnom poistení a zákon o službách v zamestnanosti. Zmeny by mali platiť od júla tohto roku. Po novom by tak odmeny navyše z dielne národniarov, ktoré schválil parlament ešte vlani, neboli súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca. A to až do výšky 500 eur v prípade, že boli splnené podmienky na vyplatenie 13. a 14. platu – teda dĺžka zamestnania vo firme či výška odmeny.

Navrhovaná úprava bude znamenať nižší výber poistného na sociálne poistenie v rokoch 2019 až 2021, priznávajú navrhovatelia. "Dochádza k pozitívnemu vplyvu na hospodárenie domácností, nakoľko niektoré osoby v pracovnoprávnom vzťahu nebudú platiť poistné na sociálne poistenie z 13. a 14. platu, čo zvýši ich čistý príjem,“ píše sa v poslaneckom návrhu. Pozitívne to pocítia aj firmy – časť z nich nebude platiť poistné na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. Či takáto zmena takzvaným letným a vianočným odmenám pomôže, je otázne. Vlani sa opatrenie vo firmách s veľkým nadšením nestretlo – 13. plat vyplatila svojim ľuďom len jedna firma.