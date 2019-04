Autá, chémia, technika. Brexit máta Slovensko

Súčiastky za milióny eur nesúce označenie Made in Slovakia každý deň končia na trhu Veľkej Británie. Či už ako súčasť v Nemecku zmontovaných vozidiel, alebo automobilov vyrobených priamo na Slovensku. Motoristický trh Veľkej Británie je druhý najväčší v Európskej únii. Po brexite počíta so zhoršením biznisu až šesť z desiatich vrcholových manažérov slovenských firiem.

„Až 61 percent na Slovensku pôsobiacich firiem očakáva, že odchod Veľkej Británie bude mať negatívny vplyv na hospodárstvo Slovenskej republiky. Miera pesimizmu sa pritom zvyšuje priamo úmerne s veľkosťou podnikov,“ uviedla Dáša Polláková, manažérka oddelenia pre malé a stredné podniky ČSOB banky. Finančná skupina zisťovala názory podnikateľov na odchod Veľkej Británie z Európskej únie aj v susednej Českej republike, kde negatívny dopad očakáva 51,2 percenta firiem.

Prekvapujúco väčšina vrcholových manažérov napriek negatívnemu dopadu brexitu na slovenskú ekonomiku nepočíta so zhoršením ekonomickej situácie vlastnej firmy. Takýto názor má až 87 percent domácich podnikov a s negatívnym efektom na podnikanie počíta len 13 percent firiem.

„V malých firmách a u živnostníkov jednoznačne prevláda názor, že vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie nebude mať na ich vlastné podnikanie výrazný vplyv, čo potvrdzuje aj prieskum a naše rozhovory s nimi,“ priblížila Polláková. Jedným z dôvodov je aj fakt, že obchodovanie väčšiny živnostníkov aj malých firiem siaha maximálne za hranice susedných štátov. „Tržby z exportu sú u väčšiny len zlomkom, a to znamená, že ich zákazníci sa koncentrujú najmä na Slovensku,“ dodala Polláková.

Vzájomný biznis realizujú hlavne veľké podniky a v roku 2017 sa zo Slovenska vyviezol do Veľkej Británie tovar za 4,48 miliardy eur. Najviac na odbyt išli automobily, ktorých sa do Veľkej Británie vyviezlo takmer za 1,6 miliardy eur. Britské ostrovy sú posledné roky kľúčovým trhom pre Kia Motors Slovakia a žilinská fabrika tam pred dvoma rokmi vyviezla takmer každý piaty automobil. Silný biznis s Britskými ostrovmi majú aj domáce chemické firmy, ktoré tam v roku 2017 vyviezli uhľovodíky za rovnú miliardu eur. Až na treťom mieste so sumou 566 miliónov eur skončil vývoz televízorov, počítačových monitorov a rozhlasových prijímačov. Opačným smerom najviac putovali ropné produkty, ktorých sa doviezlo za vyše 902 miliónov eur. Z Veľkej Británie putovali na Slovensko automobily v celkovej hodnote 103 miliónov eur. Tretím najviac dovážaným britským produktom sú lunaparkové potreby a spoločenské hry. Tých sa pred dvoma rokmi doviezlo za vyše 60 miliónov eur.

Pôvodne mala Veľká Británia opustiť Európsku úniu už 29. marca 2019. Lenže britskí poslanci nesúhlasili so svojou premiérkou Theresou Mayovou a v parlamente odmietli schváliť s Bruselom dohodnutú budúcu podobu obchodných vzťahov. Pre hrozbu tvrdého brexitu, ktorý by vzájomný obchod zaťažil okamžitými clami, lídri Európskej únie súhlasili s posunutím odchodu Veľkej Británie až do 31. októbra 2019. O odchode z Európskej únie rozhodli obyvatelia Veľkej Británie pred vyše dvoma rokmi v referende. Napriek tomu ani dnes nie je jasné, ako bude vzájomný rozchod vyzerať a v hre sú stále tri možnosti. Odchod bez dohody, s dohodou alebo zrušenie brexitu a následné zotrvanie Veľkej Británie v Európskej únii.

Práve pre príliš nejasnú podobu odchodu sa až 88 percent domácich firiem nijako špeciálne nepripravuje na brexit. Dnes totiž nikto nevie povedať, či vôbec príde k vzájomnému obmedzeniu obchodu, a ak náhodou áno, aké veľké clá sa zavedú. V prípade tvrdého brexitu sa vzájomný obchod bude riadiť aktuálnymi pravidlami svetovej obchodnej organizácie WTO a napríklad automobilový priemysel môže byť zaťažený clami vo výške piatich percent. V takom prípade v Bratislave vyrobený Volkswagen Touareg, ktorý sa dnes predáva za 50-tisíc libier, bude stáť až 52¤500 libier.

Prípadné tvrdé pretrhanie obchodných vzťahov ublíži Veľkej Británii aj Európskej únii. „V zásade vždy platí, že viac doplatí ekonomicky menší celok, a tým je Veľká Británia. Zároveň pre zložitosť obchodných vzťahov sa presné dopady odhadujú veľmi ťažko,“ povedal analytik Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Napríklad len z Nemecka sa do Veľkej Británie v roku 2016 vyviezlo vyše 800-tisíc nových automobilov. Veľké množstvo súčiastok týchto motorových vozidiel bolo vyrobených práve na Slovensku. Podľa analýzy britského finančného domu Barclays brexit zvýši priemerné clá na potraviny na 27 percent. „Stále platí, že pre ekonomiku bude najlepšie, ak sa vzájomný obchod neobmedzí žiadnymi clami,“ dodal Baláž.

Prípadné zavedenie ciel bude mať aj pozitívne dopady v podobe posilnenia výroby nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover. Britská automobilka v meste pod Zoborom aktuálne vyrába len Land Rover Discovery a práve vysoké clá môžu urýchliť výrobu nových modelov.

VIDEO: Ekonomické spomaľovanie sa totiž pomaly plazí po Európe, a je len otázkou času, kedy vyústi do recesie, upozorňuje bankárka Zuzana Žemlová. Ani prípadný brexit bez dohody pravdepodobne nebude znamenať tvrdú obchodnú vojnu medzi EÚ a Britániou. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.