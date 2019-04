Érsek chce rozostavať obchvat Šale ešte v tomto roku

Výstavba obchvatu Šale by sa podľa ministerstva dopravy a výstavby mala začať v tomto roku. Slovenská správa ciest vyhlásila tender na zhotoviteľa, predpokladaná hodnota zákazky je 60,3 milióna eur bez DPH.

„Projekt obchvatu mesta Šaľa je jednou z mojich priorít aj vzhľadom na to, že v meste je veľmi vysoká intenzita dopravy. Som rád, že štúdia realizovateľnosti potvrdila navrhovaný severný variant ako vhodný na výstavbu, a verím, že súťaž na zhotoviteľa a odovzdanie staveniska sa uskutoční už v tomto roku,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Projekt výstavby obchvatu Šale bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší na ceste I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky. Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný, pričom oba sa podľa rezortu dopravy javia ako uskutočniteľné. „Ministerstvo dopravy odporúčalo Slovenskej správe ciest pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy,“ informovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká. Projekt bude spolufinancovaný z eurofondov.

Šaľa má v súčasnosti jediný most ponad rieku Váh, ktorým prechádza všetka tranzitná i vnútromestská doprava. Hustá premávka výrazne zaťažuje mesto a zhoršuje stav životného prostredia. Nový obchvat mesta bude mať 11,8 kilometra a zahŕňa nový most ponad rieku Váh s dĺžkou 705 metrov. Začiatok preložky cesty I/75 je približne 120 metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová nad Váhom. Severozápadne obchvat obchádza obec Kráľová nad Váhom s premostením ponad rieku Váh a následne severne obchádza obec Dlhá nad Váhom, mesto Šaľa a Trnovec nad Váhom. Nad obcou Trnovec nad Váhom križuje trasa mimoúrovňovo železničnú vlečku do podniku Duslo, a. s. Koniec obchvatu bude pri obci Horný Jatov za križovatkou s cestou III. triedy.

