Miliardár Buffet: Som pripravený v Británii hneď niečo kúpiť

Americký miliardár a filantrop Warren Buffett (88) je pripravený investovať v Británii, a to bez ohľadu na brexit.

Šéf investičnej spoločnosti Berkshire Hathaway to povedal v obsiahlom rozhovore, ktorý poskytol britskému ekonomickému denníku Financial Times (FT). Znamená to, že po veľkých akvizíciách sa Buffett nerozhliada už len v Spojených štátoch, ale aj inde.

Buffett povedal, že je „pripravený hneď zajtra niečo v Británii kúpiť“, čo možno podľa FT považovať za vyjadrenie dôvery v britskú ekonomiku bez ohľadu na neistotu, ktorú znamená vývoj okolo chystaného vystúpenie Británie z Európskej únie.

„Vítame príležitosť vložiť peniaze kamkoľvek, kde si myslíme, že rozumieme systému a máme v neho určitú dôveru,“ povedal.

„Nikdy neporozumieme inej kultúre alebo daňovým zákonom tak dobre ako v Spojených štátoch, ale v Británii k tomu môžeme byť veľmi blízko,“ poznamenal Buffett.

Spoločnosť Berkshire Hathaway už v Británii investovala, nikdy ale nešlo o veľkú akvizíciu. Doterajšie výsledky podniku na britských ostrovoch sú ale skôr nejednoznačné. Jeho menšie investície zahŕňajú podiel v reťazci supermarketov Tesco a vlastníctvo poskytovateľa elektriny v severnom Anglicku Northern Powergrid.

Na americkom trhu je pre konkurenciu investičných firiem stále ťažšie nájsť vhodný cieľ pre akvizície presahujúce 100 miliárd dolárov . Ako Buffett tento rok povedal akcionárom Berkshire, spoločnosť dúfa, že bude investovať veľké sumy za hranicami. To predstavuje značný posun v jeho 54l-ročnej kariére, keď sa sústredil na USA.

Buffett sa domnieva, že za hranicami USA je síce známy, ale je tiež inak vnímaný. Ak chce v Európe niekto niečo predať, „pomyslí na nás tak na desať sekúnd“. „V Európe o nás vedia, ale ja si nemyslím, že o nás skutočne uvažujú,“ povedal Buffett.