Spor o Boeing a Airbus si môžu odniesť aj syry

Tými je uvalenie dovozných ciel na viacero produktov z Európskej únie, pričom ich hodnota by mohla dosiahnuť až 11 miliárd USD (9,88 miliardy eur). Medzi nimi by mali byť aj syry. K ďalším výrobkom na zozname, pri ktorých by sa zavedenie ciel Holandska nepriaznivo dotklo, patria jogurty a ovocné šťavy.

Zavedením vysokých dovozných ciel na európske produkty pohrozila americká administratíva začiatkom apríla. Dôvod má pritom od syrov poriadne ďaleko, je ním spor medzi USA a EÚ o dotácie pre výrobcov dopravných lietadiel Airbus a Boeing.

Európska únia a Spojené štáty približne 14 rokov bojujú na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) za, ako uvádzajú, nelegálne dotácie druhej strany pre svojho výrobcu lietadiel. Po podaní žalôb z jednej aj druhej strany WTO zistila, že ako EÚ, tak USA poskytujú svojim výrobcom, Airbusu a Boeingu, miliardové dotácie s cieľom ukrojiť si väčšiu časť z trhu s dopravnými lietadlami. V tejto súvislosti Úrad amerického obchodného splnomocnenca začiatkom apríla oznámil, že európske dotácie spôsobili Spojeným štátom škody za 11,2 miliardy USD a Washington plánuje v tejto výške uplatniť sankčné clá.

O konečnej hodnote odvetných ciel rozhodne WTO a výsledok očakávajú Američania v priebehu leta. Potom plánujú oznámiť kompletný zoznam výrobkov. V tom predbežnom sú však okrem lietadiel a komponentov aj vína, ovocie, šťavy, olivový olej či syry. To by sa dotklo aj holandských produktov ako Gouda Holland a Edam Holland.

Druhy syra gouda a eidam je možné vyrábať kdekoľvek na svete, ak výrobcovia dodržia stanovené postupy. Ale v prípade, že sú syry označené Gouda Holland a Edam Holland, musia pochádzať z Holandska.

„Ak ich nebudeme môcť vyvážať do USA, budeme nútení nájsť si iné odbytisko,“ povedal Jan de Goeij, bývalý výrobca syrov, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na tradičných syrových trhoch. To by však podľa neho znamenalo pristúpenie na nižšie ceny. „Trumpove vyhrážky nás znepokojujú. Dúfam, že k tomu nakoniec nedôjde,“ povedal.

Spojené štáty sú pre holandských producentov syra významným trhom. Podľa holandského štatistického úradu vyváža krajina do USA ročne syry v hodnote 78 miliónov eur. Paradoxne, len pár dní pred oznámením USA o plánoch uvaliť na európske výrobky dovozné clá, dostal americký veľvyslanec v Holandsku Pete Hoekstra čestný titul „Waegemeester“ (váhmajster). „Nemyslím si, že veľvyslanec Hoekstra by mal titul teraz vrátiť,“ reagoval na paradoxnú situáciu producent syrov Johan de Wit. „Ak by sme ho o to požiadali, situáciu by to iba zhoršilo,“ dodal.