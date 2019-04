Český prezident je solidárny s firmou Huawei, volá ju do Česka

Po stretnutí s výkonným riaditeľom firmy Žen Čeng-fejom tiež zopakoval názor, že obviňovanie tejto spoločnosti nie je podložené dôkazmi. V tlačovej správe to uviedol prezidentov hovorca.

„Samozrejme a logicky predmetom rokovania boli investície tejto spoločnosti v Českej republike,“ povedal českým novinárom v Pekingu hovorca Jiří Ovčáček. Zeman podľa neho vyslovil solidaritu s firmou a tiež názor, že „kampaň, ktorá je proti nej vedená, nie je opretá o žiadne vecné dôkazy“.

„Pokiaľ ide o čínsku stranu, tá ubezpečila, že technológie spoločnosti Huawei nie sú využívané na špionáž a nevyužívajú takzvané zadné dvierka,“ povedal hovorca.

Huawei čelí tlaku niektorých západných štátov, podľa ktorých môžu jej technológie znamenať bezpečnostné riziko a čínska vláda by ich mohla využívať na špionáž. Huawei to odmieta.

Zeman sa firmy Huawei zastal v Pekingu napríklad v piatok na česko-čínskom hospodárskom fóre. Firma je podľa neho „príliš úspešná“. „A presne to vyvoláva závisť. Ak niekto túto firmu obviňuje z toho, že predstavuje riziko, bez toho, aby mal na to seriózne dôkazy, považujem to za nekalú obchodnú súťaž,“ povedal Zeman.

Firmu Huawei obvinili Spojené štáty, že jej zariadenie pre telekomunikačné siete by mohla čínska vláda využívať na špionáž. Podľa britského denníka The Times sa americká tajná služba CIA domnieva, že Huawei Technology financujú čínske bezpečnostné úrady. Huawei kritizujú aj ďalšie západné krajiny a niektoré zvažujú, že využívanie jej technológií obmedzí. Iné štáty Európskej únie ale tieto obavy nezdieľajú.

Pred technológiami Huawei, rovnako ako ďalšej čínskej spoločnosti ZTE, varoval v závere minulého roka aj český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB). Môžu podľa neho predstavovať bezpečnostné riziko. Zeman sa proti stanovisku NÚKIB opakovane postavil. Ovčáček povedal, že sa o tejto téme hovorilo aj v sobotu.

So zástupcom Huawei sa v minulosti stretol aj premiér Andrej Babiš. Vo švajčiarskom Davose rokoval koncom januára s predsedom predstavenstva firmy Kenom Hu.

Huawei je najväčším svetovým výrobcom telekomunikačných zariadení a tretím najväčším výrobcom smart telefónov na svete. Firma je okrem iného najväčším dodávateľom mobilných sietí a ďalšej infraštruktúry pre českých operátorov.