Znečistená ruská ropa otriasla cenami, Trump tiež

"Pohonné hmoty na Slovensku sa budú v prvej polovici mája naďalej zdražovať, keďže cena ropy Brent vyskočila nad 74 dolárov za barel. Rast cien by mal byť na úrovni 2 až 3 centov za liter,“ uviedol analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Ceny po problémoch s ruskou ropou smerovali hore, zlom priniesol piatok, keď americký prezident Donald Trump uviedol, že hovoril so zástupcami kartelu OPEC a žiadal ich, aby proti vysokým cenám zasiahli. To zrazilo ceny ropy dolu, v prípade Brentu na úroveň 71,5 dolára za barel. V budúcom týždni sa ukáže, aký trend sa na trhu presadí.

Priemerné ceny najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu sa tento týždeň podľa údajov Štatistického úradu vyšplhali na 1,389 eura za liter. Oproti minulému týždňu si tak pripísali dva centy. Nafta sa v priemere predávala za 1,26 eura za liter. Ceny sa na tejto úrovni pohybovali koncom minulého roka.

Čierne zlato vystrelilo hore vo štvrtok po tom, čo viacero krajín odmietlo prijať dodávky ruskej ropy, keď sa potvrdili správy o jej kontaminácii organickým chloridom. Ten totiž dokáže zničiť zariadenie rafinérie. Pôvod znečistenia nie je stále známy. Trhy okamžite reagovali prudkým zdražením, keď ropa pokorila hranicu 75 dolárov za barel. Obchodovala sa tak najdrahšie od začiatku tohto roka.

Na o niečo vyšších úrovniach sa pohybovala naposledy minulú jeseň po zasadnutí ropného kartelu OPEC, ktorý sa vtedy dohodol na priškrtení ropných kohútikov.

V piatok ceny komodity korigovali smerom dolu o takmer päť percent. Americký prezident Donald Trump, ktorý minulý týždeň prispel k rastu cien ropy zrušením výnimiek z ropných sankcií proti Iránu, tentoraz podporil ich pád svojimi slovami, že tlačí ropný kartel OPEC do zvýšenia ťažby ropy, čo by ropu zlacnilo.

Časť analytikov si myslí, že súčasné vysoké ceny vydržia len pár týždňov. Potom by mohol prísť podobný pád ako koncom minulého roka.

"Na konci minulého roka sa jej cena prepadla na hladinu 50 dolárov za barel. Očakávam, že cena ropy Brent sa nad hladinou 70 dolárov za barel ohreje maximálne niekoľko týždňov,“ hovorí analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář.

Podľa vyjadrení ruskej strany by problémy so znečistenou ropou mali byť vyriešené do konca týždňa. "Čistá ropa by sa mala opäť dostať k hraniciam s Bieloruskom už 29. apríla,“ ubezpečoval ešte vo štvrtok podpredseda ruskej vlády Dmitrij Kozak. V prípade naplnenia sľubu o rýchlom obnovení dodávok bude mať ruský tlak na zvyšovanie cien pohonných hmôt len krátkodobý charakter. Slovensko má štátne zásoby ropy na vyše 90 dní. Okrem toho má vlastné zásoby aj samotný Slovnaft.