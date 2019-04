Gazprom v Európe na plyne dobre zarobil

Tržby stúpli na 8,22 bilióna rubľov z 6,55 bilióna v roku 2017. Firme sa v roku 2018 tiež podarilo medziročne zvýšiť svoj podiel na európskom trhu s plynom o dva percentuálne body na rekordných 36,7 percenta. Predaj plynu do Európy predstavuje takmer 70 percent príjmov Gazpromu, napísala agentúra Reuters.

Vývoz Gazpromu do európskych krajín a Turecka dosiahol v roku 2018 rekordný objem 202 miliárd kubíkov. A to napriek výzvam Európskej komisie členským štátom Európskej únie, aby vzhľadom na rastúce politické napätie diverzifikovali dodávky a znížili svoju závislosť na ruskom plyne. Dovoz do Európy a do Turecka bol rekordný už v roku 2017, keď tam Gazprom dodal 193,9 miliardy metrov kubických. Tento rok zatiaľ slabne, čiastočne vinou teplého počasia.

Generálnym riaditeľom Gazpromu zostáva Alexej Miller blízky ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, firmu ale tento rok vo februári opustil jej dlhoročný námestník Alexander Medvedev, ktorý dohliadal na zvýšenie vývozu plynu do Európy. Odišiel aj Andrej Kruglov, ktorý mal v Gazprome na starosti financie. Dôvody doteraz nevídaných zmien v manažmente nie sú známe. Podľa niektorých analytikov by ich mohli mať na svedomí vnútorné nezhody a slabé výsledky niektorých divízií spoločnosti, napísala agentúra Reuters.

Gazprom disponuje najväčšími zásobami zemného plynu na svete a má monopol na vývoz tejto strategicky dôležitej suroviny z Ruska prostredníctvom plynovodov. Priemerná cena plynu Gazpromu vyváženého do Európy v minulom roku predstavovala 245,5 dolára za tisíc metrov kubických. Firma, ktorá plyn dodáva aj do Slovenskej republiky, predpokladá, že v tomto roku bude plyn predávať za cenu 230 až 250 dolárov za tisíc metrov kubických.