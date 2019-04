Česi zakážu dvojakú kvalitu potravín

„Vďaka tomu, že dvojakú kvalitu zakážeme už v aktuálne pripravovanej novele zákona o potravinách, začne zákaz platiť podstatne skôr, než v rámci dvojročnej, tzv. transpozičnej lehote európskej smernice,“ povedal minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.

Dodal, že cieľom návrhu je, aby potraviny, ktoré sa svojimi vlastnosťami líšia, výrobcovia spotrebiteľom neponúkali v rovnakom obale, označení, farbe, grafike, či s rovnakým marketingom.

Za porušenie zákazu bude možné udeliť pokutu až 50 miliónov Kč. Návrh zákazu dvojakej kvality na úrovni EÚ odsúhlasil v polovici apríla Európsky parlament. České ministerstvo poľnohospodárstva ho však považuje za ťažko vymáhateľný.

Europoslankyňa Olga Sehnalová označila smernicu schválenú Európskym parlamentom za nepoužiteľnú. Podľa nej fakticky povedie k legalizácii dvojakej kvality. Česká novela by mala byť prísnejšia a v prípade uvádzania potravín s rovnakým marketingom (obalom, písmom a pod.) ako v iných krajinách EÚ, ale s odlišným zložením, bude môcť česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia výrobcovi uložiť pokutu až 50 miliónov Kč.

Český Zväz obchodu a cestovného ruchu legislatívu víta, ale podľa jeho prezidenta Tomáša Prouzu nerieši druhú polovicu problému dvojakej kvality.

„Predovšetkým chýba konfrontácia na pultoch obchodov. Západné potravinárske firmy zakazujú obchodom, aby do ČR doviezli kvalitnejšiu verziu výrobku napríklad z Nemecka a často, aj pod hrozbou zastavenia dodávok, nútia obchod, aby nakúpil iba horšie verzie cez českého distribútora,“ tvrdí Prouza.

Zväz obchodu, ktorého klientmi sú najväčšie české reťazce s potravinami, tvrdí, že táto prax, keď dodávateľ českému reťazcu znemožňuje nákup drahšej, respektíve kvalitnejšej verzie potraviny, je veľmi rozšírená.

„Tí, ktorí to skúsili, dostali veľmi rýchlo po prstoch. Dali im najavo, že ak si daný výrobok napríklad z Nemecka dovezú, prestanú im dodávať všetko ostatné. Potravinári vedia, že držia obchod pod krkom,“ uviedol Prouza, podľa ktorého by bolo správne, aby si českí zákazníci mohli vybrať: „Verím, že by reťazce dali na pulty obe verzie. Nech si zákazníci vyberú. Možno si 90 % percent Čechov chce kúpiť lacnejšie rybie prsty s nižším obsahom mäsa. Ale možno zistíme, že polovica ľudí chce nemeckú kvalitu,“ povedal iDNES.cz Prouza.