Dva kľúčové týždňe. Rozhodnú, či sa USA a Čína dohodnú

Americký minister financií Steven Mnuchin a ďalší vyjednávači obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Čínou by mali už tento alebo budúci týždeň vedieť, či sa podarí dohodu dokončiť, alebo či je čas ukončiť rokovania bez dohody.

Mnuchin a americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer v utorok odlietajú do Pekingu na ďalšie kolo rokovaní, ktoré má ukončiť rok trvajúcu obchodnú vojnu medzi dvoma najväčšími ekonomika sveta, a čínsky tím by mal priletieť do USA na ďalšie rokovania budúci týždeň, uviedla agentúra AP.

„Dúfame, že pri najbližších dvoch kolách (schôdzky) v Číne a vo Washingtone sa ocitneme v bode, keď budeme môcť prezidentovi oznámiť, že buď máme dohodu, alebo že ju nemáme,“ povedal Mnuchin v rozhovore s Fox Business Network. Dodal, že obe strany si želajú, aby sa rozhodlo, či budú schopné dohodu dokončiť, alebo od nej odstúpia.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa obvinila Peking, že kradne technológie a núti zahraničné firmy pôsobiace v Číne odovzdávať svoje obchodné tajomstvá. Čína chce, aby sa jej firmy stali svetovými lídrami v oblasti vyspelého priemyslu, ako je robotika a umelá inteligencia.

Trump tiež kritizuje obrovský obchodný deficit, ktorý majú Spojené štáty s Čínou. Zaviedol preto clá na dovoz čínskeho tovaru v hodnote 250 miliárd USD. Peking odpovedal odvetnými clami na dovoz tovaru z USA, ktorého hodnota dosahuje 110 miliárd USD.

Mnuchin uviedol, že v rámci predchádzajúcich kôl rokovaní urobili obe strany veľký pokrok. Stále však majú veľa práce pred sebou.

Vyjednávači stále rokujú o tom, ako zabezpečiť, že Peking bude plniť svoje záväzky, ale aj o tom, či Trumpova vláda ponechá v platnosti clá na čínsky dovoz. Mnuchin dodal, že mechanizmus presadzovania stanovených pravidiel potrebuje ešte trochu doladiť.

Úradníci z USA i podnikatelia upozorňujú, že Čína v minulosti nedodržala sľuby týkajúce sa obchodných praktík.

Trump tiež chce, aby Peking súhlasil s vyšším dovozom z USA. Kritici sa však obávajú, že prípadná dohoda môže byť na úkor ostatných krajín, ktoré obchodujú s Čínou, alebo že by spoločnosti z USA mohli získať prioritný prístup do Číny, čo by mohlo znížiť dôležitosť Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorej cieľom je presadzovať pravidlá voľného obchodu pre všetkých.