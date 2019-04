Irán chce čeliť tlaku USA: Ropu budeme naďalej vyvážať

Irán bude ropu ďalej vyvážať, napriek tlaku Spojených štátov, ktorých cieľom je znížiť export tejto suroviny z Iránu až na nulu. Vyhlásil to v utorok iránsky prezident Hasan Rúhání. Výpadok iránskej ropy na trhu je pripravená nahradiť Saudská Arábia, uviedla agentúra Reuters.

„Rozhodnutie Spojených štátov, že vývoz ropy z Iránu musí klesnúť až na nulu, je zlé a chybné. My nedovolíme, aby sa to stalo a aby to tak fungovalo,“ povedal Ruhání v štátnej televízii.

Ceny ropy minulý týždeň vystúpili na najvyššiu úroveň od novembra v reakcii na rozhodnutie Washingtonu zrušiť všetky výnimky z amerických sankcií týkajúcich sa obchodovania s iránskou ropou. Spojené štáty požadujú, aby štáty dovážajúce iránsku ropu zastavili všetky nákupy do 1. mája. V opačnom prípade budú čeliť sankciám. Výnimky zo sankcií platili šesť mesiacov pre osem najväčších dovozcov, väčšinou ázijských.

Iránsku ropu môže po ukončení výnimiek nahradiť na svetovom trhu Saudská Arábia, vyhlásil saudský minister energetiky Chálid Fálih. Globálna dohoda o koordinácii ťažby ropy, ktorá platí do júna, by podľa neho mohla byť predĺžená.

„Zistíme, či sú zásoby ropy vyššie, alebo nižšie ako je bežná úroveň a úroveň produkcie zodpovedajúcim spôsobom upravíme. Na základe toho, čo vidím teraz, si myslím, že tam bude nejaký dlh,“ povedal Fálih ruskej agentúre Ria.